Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin si liderul nord-coreean Kim Jong Un au inceput miercuri evenimentele oficiale in Piata Kim Il Sung din Phenian. Vizita, prima a lui Putin in peste doua decenii, isi propune sa consolideze relatiile dintre cele doua tari, ceea ce produce ingrijorari in Occident. Presedintele…

- Președintele rus Vladimir Putin a promovat o noua serie de oficiali, unii dintre ei avand legaturi de sange cu actualul sau cerc de apropiați, in timp ce iși aduna o noua generație de locotenenți angajați atat in razboiul din Ucraina, cat și in conflictul mai larg al Kremlinului cu Occidentul.

- Donald Trump si presedintele polonez Andrzej Duda au discutat despre situatia din Ucraina, NATO si Orientul Mijlociu, la un dineu gazduit miercuri la New York de fostul presedinte american, care candideaza din nou la Casa Alba, a anuntat echipa sa de campanie, potrivit AFP si Reuters.