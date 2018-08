Stiri pe aceeasi tema

- "Cu toate ca dl Kos este presedintele Grupului de lucru pentru tranzactii comerciale internationale, domnia sa nu foloseste aceasta titulatura in cadrul interviului si nici nu indica faptul ca vorbeste in aceasta capacitate. Prin urmare, nu se poate prezuma faptul ca respectivul interviu a fost acordat…

- ”Nu conteaza doar câteva mii de oameni care se strâng în Piata Victoriei”, este mesajul lui Paul Stanescu. Presedintele PSD Olt, Paul Stanescu, le-a spus tinerilor, adunați la Slatina pentru Conferinta de Alegeri a TSD Olt, sa fie pregatiti…

- ”Nu conteaza doar câteva mii de oameni care se strâng în Piata Victoriei”, este mesajul lui Paul Stanescu. Presedintele PSD Olt, Paul Stanescu, le-a spus tinerilor, adunați la Slatina pentru Conferinta de Alegeri a TSD Olt, sa fie pregatiti…

- Aceasta condamnare "reprezinta o lovitura puternica la adresa ambitiilor (lui Dragnea) de a ramane stapanul jocului pe scena politica" din Romania, comenteaza AFP, citat de news.ro. Dragnea, in varsta de 55 de ani, care si-a clamat mereu nevinovatia, nu va merge insa la inchisoare inainte…

- Trimisul special al AGERPRES, Catalina Matei, transmite: Crearea conditiilor pentru economii durabile, precum si adaptarea legislatiei in acest sens a fost una dintre concluziile Conferintei 'Economie Durabila in Europa", care a reunit marti, la Parlamentul European, la aceeasi masa europarlamentari…

- "OECD, Din corespondenta purtata: Drago Kos nu este seful structurii anticoruptie din OECD. D. Kos este presedintele Grupului de lucru pentru tranzactii comerciale internationale. D. Kos nu a vorbit in numele OECD", scrie Toader.El afirma ca raspunsul OECD a fost: „Nu putem comenta pe marginea…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat sambata ca luni dimineata se va adresa OECD pentru a-i comunica in mod oficial daca afirmatiile lui Dragos Kos, seful structurii anticoruptie din cadrul Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica, au fost facute in nume propriu sau in numele…

- Maricela Donciu, o fosta jurnalista din Barlad, a murit la varsta de 57 de ani in urma unei grea suferințe. Ziarista este inmormantata joi, la Iași, unde se stabilise in ultimii ani. Maricela Donciu lucra in administrația locala și era casatorita cu jurnalistul Sorin Chiriac. Maricela Donciu s-a nascut…