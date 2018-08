Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, l-a primit, marti, pe ambasadorul Republicii Sudan in Romania, Abdelhafiz Elawad Seedahmed Elfaki, cu prilejul intrevederii fiind convenita necesitatea amplificarii dialogului sectorial, domeniul educational aflandu-se printre prioritati. …

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a primit-o marti pe Midori Matsushima, membru al Camerei Reprezentantilor, camera inferioara a Parlamentului nipon. Potrivit unui comunicat al MAE, transmis AGERPRES, intrevederea cu parlamentarul japonez a prilejuit un schimb de opinii privind stadiul…

- Ministrul Afacerilor Externe din Burkina Faso, Alpha Barry, a anuntat ca a discutat, marti, cu omologul roman, Teodor Melescanu, despre cazul romanului rapit in urma cu trei ani in tara sa, precizand ca vor fi facute toate eforturile necesare pentru "un sfarsit fericit" in cazul acestui ostatic,…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, vicepresedinte al ALDE, a afirmat ca, pentru moment, in mod evident, candidatul potential al formatiunii la viitoarele alegeri prezidentiale este Calin Popescu-Tariceanu, liderul si ”locomotiva” partidului, informeaza AGERPRES . “Orice partid care doreste…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Meleșcanu, a vorbit despre faptul ca Romania nu are ambasador in Israel. Intrebat daca a facut o noua nominalizare catre seful statului privind functia de ambasador al Romaniei in Israel, Melescanu a raspuns: "Nu am facut o noua nominalizare, am facut o propunere…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Meleșcanu, a declarat, la audierea in Parlament, ca s-a facut o analiza privind avantajele și vulnerabilitațile la care se expune Romania prin mutarea Ambasadei de la Tel Aviv la Ierusalim pe care o va trimite decidenților politici.

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a fost convocat, astazi, in Comisia de Politica Externa din Senat, la solicitarea parlamentarilor PNL. Audierea ministrului vine in contextul memorandumului de mutare a Ambasaderi Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim.Conform Adevarul.ro, Melescanu…