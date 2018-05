Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a avut vineri o intrevedere cu prim-ministrul Republicii Tunisiene, Youssef Chahed, informeaza MAE intr-un comunicat transmis AGERPRES. Seful diplomatiei romane a exprimat, in context, dorinta tarii noastre de a intensifica activitatile de…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Meleșcanu, s-a aflat astazi intr-o vizita in județele din vestul țarii. Dupa ce la Timișoara a oferit detalii despre discuția avuta cu ambasadorul Rusiei la București in legatura cu expulzarea diplomatului rus, Meleșcanu a facut la Arad o afirmație dura despre relația…

- Premierul Viorica Dancila l-a primit, luni, pe ambasadorul Republicii Polone la Bucuresti, Marcin Wilczek, in cadrul discutiilor prim-ministrul subliniind caracterul dinamic al relatiilor strategice dintre cele doua tari, care se desfasoara anul acesta in contextul centenarelor nationale din ambele…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, l-a primit luni pe ambasadorul agreat al Republicii India la Bucuresti, Thanglura Darlong, cu ocazia prezentarii copiilor scrisorilor de acreditare, cei doi oficiali discutand despre modalitatile de consolidare a Parteneriatului Extins dintre cele doua…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a avut, marti, o intrevedere cu viceprim-ministrul pentru integrare europeana al Republicii Moldova, Iurie Leanca, aflat intr-o vizita la Bucuresti. Cu acest prilej, ministrul Afacerilor Externe a reiterat sprijinul constant si ferm al Romaniei…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a avut, marti, o intrevedere cu viceprim-ministrul pentru integrare europeana al Republicii Moldova, Iurie Leanca, aflat intr-o vizita la Bucuresti. Cu acest prilej, ministrul Afacerilor Externe a reiterat sprijinul constant si ferm al Romaniei pentru…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a participat luni la un dejun de lucru cu ambasadorii statelor membre UE acreditati la Bucuresti, organizat de Ambasada Republicii Bulgaria in Romania, in contextul exercitarii Presedintiei bulgare a Consiliului UE, context in care a vorbit, printre altele,…

- Prim-ministrul Guvernului Romaniei, Viorica Dancila, l-a primit astazi, 12 februarie 2018, pe ambasadorul Statelor Unite la București, E. S. domnul Hans Klemm, in vizita de prezentare. Cu ocazia intrevederii, premierul roman și ambasadorul SUA au facut o scurta trecere in revista a Parteneriatului Strategic…