- „Agresiunea rusa din Ucraina are implicații pe termen lung asupra securitații europene și trebuie sa luam masuri ferme”, a declarat, joi, președintele Klaus Iohannis, dupa discuțiile cu omologul sau din Estonia, Alar Karis, la Palatul Cotroceni. „Avem nevoie urgent de consolidarea flancului estic…

- Oficiali europeni, in vizita la Bucuresti Foto: ec.europa.eu. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Premierul Spaniei, Pedro Sánchez, sosește astazi la București, unde va avea convorbiri cu omologul sau român, Nicolae Ciuca, și cu președintele Klaus Iohannis. Pe agenda…

- Intalnirea celor doi șefi de stat va avea loc marți de la ora 15.30 la Palatul Cotroceni.Oficialii romani au primit mai multe vizite in contextul razboiului de la granița. De departe, un impact puternic a avut venirea la București a vicepreședintelui SUA - Kamala Harris. A fost prima vizita a vicepreședintei…

- Kamala Harris, vicepreședinta SUA, ajunge astazi, 11 martie, la ora 13.00, in Romania, iar fostul ministru de Externe, Cristian Diaconescu, a declarat la B1TV ca „sunt trei dimensiuni pe care le va atinge” oficialul american in discuțiile cu președintele Klaus Iohannis: incurajarea Romaniei, Flancul…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, este in Romania. Discuții cu premierul și președintele Iohannis, la Cotroceni. Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, se va intalni astazi la Palatul Cotroceni cu presedintele Klaus Iohannis pentru a discuta despre situatia din Ucraina…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a mulțumit, luni, Romaniei pentru ajutorul acordat țarii sale in contextul confruntarii cu Rusia, in special pentru asistența militara substanțiala și pentru susținerea aderarii la Uniunea Europeana. „Sunt recunoscator Romaniei pentru contribuția sa substanțiala…

- Ministrul de Externe al Franței, Jean-Yves Le Drian, se intalnește, joi, cu președintele Romaniei, Klaus Iohannis. Intalnirea este programata la Palatul Cotroceni de la ora 12. Ministrul Jean-Yves Le Drian are o vizita oficiala in Romania in perioada 3 – 4 februarie 2022. Inainte de intalnirea de la…