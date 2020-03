Stiri pe aceeasi tema

- Un semnal politic foarte important din partea SUA, printr-un comunicat remis sambata de catre ambasadorul Adrian Zuckerman. Acesta il menționeaza explicit pe șeful PSD, Marcel Ciolacu și lauda atitudinea adoptata in aceste momente de criza, pentru faptul ca a pus siguranta Romaniei si a poporului sau…

- Capacitatea oligarhilor cu legaturi politice si a baronilor de a controla interesele de afaceri si de a limita competitia pe piata libera trebuie sa ia sfarsit, a declarat joi, ambasadorul SUA la București, Adrian Zuckerman. ”Capacitatea oligarhilor cu legaturi politice si a baronilor de a controla…

- Ambasadorul SUA la Bucuresti, Adrian Zuckerman, considera ca Romania are potentialul sa devina lider regional, si ii nominalizeaza pe Klaus Iohannis si Ludovic Orban ca fiind liderii vizionari care pot valorifica acel potential. Ambasadorul SUA la Bucuresti, Adrian Zuckerman, a fost prezent alaturi…

- Statele Unite ale Americii sunt un partener strategic esential pentru Romania, afirma vicepremierul Raluca Turcan, dupa ce miercuri a avut o intrevedere cu ambasadorul SUA la Bucuresti, Adrian Zuckerman. "L-am asigurat astazi pe domnul Adrian Zuckerman, ambasadorul SUA in Romania, ca are in acest Guvern…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, l-a primit, marti, pe ambasadorul SUA la Bucuresti, Adrian Zuckerman, pentru a discuta concret asupra planului de lucru privind prioritatile comune de pe agenda bilaterala romano-americana in 2020, inclusiv asupra dialogului politic, informeaza MAE.Potrivit…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, l-a primit, marti, pe ambasadorul SUA la Bucuresti, Adrian Zuckerman, pentru a discuta concret asupra planului de lucru privind prioritatile comune de pe agenda bilaterala romano-americana in 2020, inclusiv asupra dialogului politic, informeaza MAE.…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, s-a intalnit, marti, cu Marillyn A. Hewson, presedintele si directorul executiv al companiei americane de produse si servicii militare Lockheed Martin Corporation, aflata in vizita la Bucuresti. La intalnire a participat si ambasadorul Statelor Unite la…

- Ambasadorul SUA la București, Adrian Zuckerman, a transmis, marți, un mesaj de Anul Nou in care spune ca americanii sunt aici și vor ramane aici, iar ”impreuna vom realiza lucruri extraordinare”. Diplomatul vorbește despre reforma judiciara, pentru a asigura un sistem penal fiabil si transparent astfel…