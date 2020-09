Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, afirma ca dupa vizita din mai a ministrului ungar de Externe, Peter Szijjarto, s-au inregistrat progrese in ceea ce priveste dialogul romano-ungar, oficialul roman subliniind ca asteapta "rezultate concrete” legat de negocierea si semnarea unui acord…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) din Romania a anunțat ca, in urma unei discuții telefonice dintre Bogdan Aurescu și omologul maghiar, Peter Szijjarto, s-a confirmat ca tranzitul cetațenilor romani nu va fi afectat de restricțiile anunțate ieri. Bogdan Aurescu, Ministrul Afacerilor Externe a discutat…

- Romania sustine ideea unei liste cuprinzatoare de sanctiuni pentru regimul de la Minsk, in contextul tensiunilor din Belarus, a declarat ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, inainte de intalnirea informala in format Gymnich a ministrilor de Externe din Uniunea Europeana, care are loc joi si vineri,…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, susține ca ancheta in cazul liderului opoziției ruse trebuie sa fie imparțiala.„Situația liderului opoziției ruse este profund ingrijoratore. Toate acțiunile ar trebui luate pentru a oferi cele mai bune ingrijiri medicale in conformitate cu dorințele…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, transmite condoleante victimelor exploziilor de marti din capitala Libanului si afirma ca "Romania este alaturi de oamenii din Beirut in aceste momente dificile"."Sincere condoleante pentru victimele exploziilor din Beirut, Liban si insanatosire…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a participat, luni, la evenimentul dedicat marcarii a 85 de ani de la stabilirea relatiilor diplomatice intre Romania si Statele Unite Mexicane, manifestare organizata de Universitatea din Bucuresti si Ambasada Mexicului in Romania in format videoconferinta.…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, l-a primit luni in audienta pe Kevin Hamilton, ambasadorul Canadei in Romania, cu ocazia incheierii misiunii sale la Bucuresti. Seful diplomatiei romane a transmis felicitari ambasadorului canadian pentru un mandat in timpul caruia relatia bilaterala a devenit…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, i-a inmanat, luni, ambasadorului SUA la Bucuresti, Adrian Zuckerman, in cadrul unei intalniri la sediul Ministerului Afacerilor Externe (MAE), cea mai recenta emisiune filatelica, dedicata celebrarii a 140 de ani de relatii bilaterale Romania-SUA, pusa…