- Opozanta belarusa Svetlana Tihanovskaia, aflata intr-o vizita in SUA, a cerut luni mai mult ajutor din partea Washingtonului impotriva presedintelui belarus Aleksandr Lukasenko, relateaza agentia Reuters. In varsta de 38 de ani, Tihanovskaia s-a refugiat in Lituania dupa ce in august anul…

- Statele Unite vor sa se asigure ca Rusia nu va folosi acest proiect ca pe un instrument de coercitie impotriva vreunei tari europene, a subliniat Blinken miercuri, intr-o conferinta comuna cu omologul sau german Heiko Maas. ”Obiectivul nostru ramane sa facem in asa fel incat Rusia sa nu poata folosi…

- Rusia nu ințelege declarația Secretarului de Stat al SUA, Antony Blinken, despre necesitatea ”gasirii unor cai de atenuare a consecințelor” generate de exploatarea gazoductului ”Nord Stream-2”, a declarat reprezentanta oficiala a MAE Rus, Maria Zaharova, citata de publicația Vzgliad. ”Nu ințelegem…

- Secretarul de stat american Antony Blinken a cerut marti statelor din America Centrala sa apere democratia si sa lupte impotriva coruptiei pentru a aborda de la radacina cauzele afluxului de migranti catre Statele Unite, intr-un moment in care tensiunile cu anumite tari din zona complica sarcina…

- Jurnalistul Roman Protasevici , care a fost arestat duminica dupa ce autoritațile belaruse au deturnat avionul in care se afla, apare cu fața tumefiata intr-un video difuzat pe rețelele de socializare și de televiziunea publica și spune ca marturisește ca este in spatele ”tulburarilor civile”, relateaza…

- Secretarul de stat american Antony Blinken a declarat duminica ca State Unite condamna cu fermitate deturnarea unui avion Ryanair spre Belarus si retinerea unui jurnalist de opozitie aflat la bord si a solicitat o reuniune de urgenta a unui grup international al aviatiei civile, informeaza Reuters.…

