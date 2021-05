Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, l-a primit, marti, la sediul MAE, pe secretarul general al Comunitatii Democratiilor (CoD), Thomas Garrett, aflat in vizita de lucru la Bucuresti, in contextul consultarilor periodice ale Presedintiei romane a CoD cu secretariatul organizatiei. Potrivit…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, saluta extinderea cu inca un an - pana in septembrie 2022 - a mandatului Presedintiei romane a Comunitatii Democratiilor, mentionand ca decizia reprezinta "recunoasterea credibilitatii si angajamentului autentic al Romaniei in plan international pentru…

- Bucuresti, 18 mai /Agerpres/ - Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, saluta extinderea cu inca un an - pana in septembrie 2022 - a mandatului Presedintiei romane a Comunitatii Democratiilor, mentionand ca decizia reprezinta "recunoasterea credibilitatii si angajamentului autentic al Romaniei…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, l-a primit, miercuri, pe ambasadorul Confederatiei Elvetiene in Romania, Arthur Mattli, discutia dintre cei doi avand loc inclusiv in contextul celebrarii, la 9 mai, a 110 ani de la stabilirea relatiilor diplomatice intre cele doua tari. Cu acest prilej,…

- Importanta cooperarii multilaterale pentru consolidarea principiilor si valorilor democratice, inclusiv prin sanctionarea ferma si prompta a derapajelor a fost evidentiata de ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, care a deschis, marti, in exercitarea Presedintiei romane a Comunitatii Democratiilor…

- Importanta cooperarii multilaterale pentru consolidarea principiilor si valorilor democratice, inclusiv prin sanctionarea ferma si prompta a derapajelor a fost evidentiata de ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, care a deschis, marti, in exercitarea Presedintiei romane a Comunitatii Democratiilor…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a avut, joi, o convorbire telefonica cu secretarul general ales al Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OECD), Mathias Cormann, cu privire la aderarea Romaniei la organizatie. Potrivit unui comunicat MAE transmis AGERPRES, seful diplomatiei…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a avut, marti, o intrevedere cu omologul polonez, Zbigniew Rau, in marja participarii la reuniunea ministrilor de externe din statele membre ale NATO de la Bruxelles, context in care cei doi ministri au discutat despre stadiul pregatirii sedintei comune…