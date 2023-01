Semafoarele inteligente din Bals si Filiasi vor trece din acest an pe mentenanta. Instalațiile de semaforizare montate in 2019 pe DN 65, pe raza orasului Bals, si pe DN 6, pe raza orasului Filiasi, au iesit de ceva timp din garantie si vor avea nevoie de service si intretinere. Astfel, CNAIR a lansat chiar in ultima zi a anului trecut licitatia pentru mentenanta sistemului de semaforizare din cele doua localitati, pentru o perioada de patru ani. Este vorba de un acord cadru pentru intretinerea celor 11 semafoare din Bals, coordonate de 11 automate de dirijare a circulatiei, si a celor 10 semafoare…