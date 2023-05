Stiri pe aceeasi tema

- Poliția vine cu noi detalii despre cumplitul accident, soldat cu trei morți și trei raniți, duminica, 14 Mai, pe traseul Chișinau-Cimișlia. Oamenii legii au stabilit ca șoferul automobilului de marca Audi care a provocat accidentul rutier era in stare de ebrietate.

- Primarul comunei Maieru, Vasile Borș, alaturi de soția sa Paraschiva, au luat la pas cea mai lunga poteca din țara, Via Transilvanica. Cei doi au pornit ieri in drumeție, de la Manastirea Putna. Ieri, primarul comunei Maieru, Vasile Borș, alaturi de soția sa Paraschiva, au luat la pas Via Transilvanica,…

- Crampeie din activitați cu tineri, abordate interdisciplinar, la Cercul Pedagogic de Religie de la Colegiul Național „Petru Rareș" Suceava, coordonat de pr. prof. Justinian-Remus A. Cojocar.La varsta adolescenței, tinerii iși formeaza caracterul, iși modeleaza personalitatea, deprind ...

- 40 de familii necajite din Mușenița au primit alimente pentru masa de Paște din partea voluntarilor Asociației Tinerilor Ortodocși Suceveni (ATOS). Chiar in Joia Mare, insoțiți de pr. Justinian-Remus A. Cojocar, coordonatorul tinerilor ATOS, voluntarii suceveni au batut la casele oamenilor nevoiași…

- Tașuleasa Social pregatește cea mai mare ecologizare de pe traseul de drumeții Via Transilvanica. Aceasta va avea loc in 10 iunie, iar actorii principali vor fi de data aceasta copiii, care vor marca astfel „Ziua Voluntarilor Mici”. In 10 iunie, pe Via Transilvanica va avea loc cea mai mare acțiune…

- Via Transilvanica, traseul de 1.400 de kilometri care strabate Romania dintr-un colț in altul, a fost inclus in topul destinațiilor pentru iubitorii de drumeții de catre o prestigioasa publicație europeana.

- A fost montata prima stație meteo de pe traseul Via Transilvanica. Este online si inregistreaza, deja, date! Mihai Balan, inițiatorul proiectului Meteo BN, a transmis ca infrastructura inregistrarii de date meteorologice din județul nostru s-a imbogațit. Prima statie de pe traseul Via Transilvanica…

- FOTO: Preoți și credincioși din Alba Iulia, insoțiți de Parintele Arhiepiscop Irineu, au donat sange pentru semenii bolnavi Centrul de Transfuzie Sanguina din Alba Iulia a gazduit joi, 16 martie, o noua campanie de donare de sange. De la ora 09:00, numeroși preoți și credincioși de pe raza protopopiatului…