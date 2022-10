Stiri pe aceeasi tema

- Marți, 1 noiembrie, intre orele 8-20 se vor executa legaturi de conducte pe strada Gheorghe Lazar la intersecție cu strazile Salciei, Timiș, Johann Sebastian Bach și Teiului. Lucrarile fac parte din proiectul POIM “CL12: Execuție rețele de apa și canalizare Timișoara Nord – Lot 1”, iar pe durata lor…

- Vineri, 14 octombrie, intre orele 8-15 se va opri furnizarea apei in Buziaș, pe strada Florilor, pentru lucrari la rețeaua de distribuție. Tot vineri, intre orele 9-14 presiunea apei va fi scazuta in localitatea Ohaba-Forgaci pentru spalarea rețelei de distribuție. Lucrarile de spalare urmaresc sa asigure…

- Joi, 13 octombrie, intre orele 8-18 se va executa o conectare de conducte la intersecția Caii Bogdaneștilor cu strada Tacit. Lucrarile fac parte din proiectul „Reabilitarea liniilor de tramvai si modernizarea tramelor stradale in municipiul Timisoara, Traseu 5, Calea Bogdanestilor”, iar pe durata lor…

- In saptamana 29 august – 2 septembrie, Aquatim efectueaza lucrari de spalare a rețelei de distribuție cu utilaje speciale, in Șag, cu intreruperea furnizarii apei, dupa cum urmeaza: Luni, 29 august, intre orele 09-15, Strada I Marți, 30 august, intre orele 09-15, Strada a II-a Miercuri, 31 august, intre…

- Joi, 18 august, intre orele 8-16 se va intrerupe furnizarea apei in Chizatau pentru spalarea rețelei de distribuție și a bazinului de inmagazinare. Lucrarile de spalare urmaresc sa asigure o calitate corespunzatoare a apei potabile și sunt o parte a activitații desfașurate de Aquatim in cadrul mentenanței…

- Joi, 11 august, intre orele 9-15, in Cerneteaz se va executa o conectare de conducte la intersecția strazilor Bodoni și Trandafirilor. Pe durata lucrarilor se va intrerupe furnizarea apei in localitate. Vineri, 12 august, intre orele 9-15, pe Calea Martirilor vor avea loc lucrari la conducta magistrala.…

- In zilele urmatoare se va efectua spalarea și igienizarea rețelei de distribuție in mai multe localitați din judetul Timis. Ca urmare, luni, 8 august, intre orele 9-14 se va opri apa in Bethausen, Cladova, Leucușești, Cutina, precum și in Blajova, unde vor avea loc lucrari de mentenanța la grupul de…