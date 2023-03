Stiri pe aceeasi tema

- Lucrari de spalare a rețelelor de distribuție de apa. In zilele urmatoare se va efectua spalarea și igienizarea rețelei de distribuție in mai multelocalitați. Ca urmare, luni, 13 martie, intre orele 9-14 se va intrerupe furnizarea apei in Bichigi,Temerești și in Faget, pe strazile Ștefan cel Mare, Calea…

- Aquatim a anunțat noi lucrari de spalare a rețelei de distribuție. Astfel, luni, 13 februarie, intre orele 9-15 se va intrerupe furnizarea apei in localitațile Livezile, Dolaț și Ciacova. „Lucrarile de spalare urmaresc sa asigure o calitate corespunzatoare a apei potabile și sunt o parte a activitații…

- Aquatim a anunțat ca azi, intre orele 9-16, la intersecția strazilor Aurel Popovici și Constantin Brancuși se va executa o conectare de conducte. „Lucrarile fac parte din proiectul “Execuție rețele de apa și canalizare Timișoara Nord – Lot 2”, iar pe durata lor se va intrerupe furnizarea apei pe strazile…

- Luni, 30 ianuarie, se va efectua spalarea rețelei de distribuție in mai multe localitați din judetul Timis. Ca urmare, intre orele 9-11 se va intrerupe alimentarea cu apa in Mașloc, intre orele 9-13 se va opri apa in Recaș, iar intre orele 9-14 se va sista furnizarea apei in Faget, pe strazile Calea…

- Aquatim a anunțat ca va intrerupe alimentarea cu apa in Faget, pentru spalarea rețelei de distribuție, luni, 30 ianuarie, intre orele 9-14. Furnizarea apei va fi intrerupta pe strazile: Calea Bichigiului, Ștefan cel Mare, Calea Lugoului, Coriolan Brediceanu, Stadionului, 1 Decembrie 1918 și…

- Aquatim a anunțat ca maine, 16 ianuarie, intre orele 8-16, se intrerupe apa in Voiteg pentru spalarea rețelei de distribuție. „Lucrarile de spalare urmaresc sa asigure o calitate corespunzatoare a apei potabile și sunt o parte a activitații desfașurate de Aquatim in cadrul mentenanței preventive a rețelelor…

- Joi, 15 decembrie, intre orele 9-14, in localitațile Gruni, Ghizela, Șanovița și in Faget, pe strazile Calea Bichigiului, Ștefan cel Mare, Dorobanților, Gheorghe Doja, George Garda, Vasile Alecsandri, Calea Lugojului și 1 Decembrie 1918, se va efectua spalarea rețelei de distribuție. Pe durata lucrarilor…

