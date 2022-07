Întreruperi programate de Aquatim pentru începutul lunii august Luni, 1 august, intre orele 9-14, pe strada Orion se va executa o conectare de conducte. Pe durata lucrarilor se va intrerupe apa pe strada Orion, la numerele 14 și 16. In saptamana 1-5 august, zilnic intre orele 9-15, se va intrerupe alimentarea cu apa in localitatea Șag, pentru efectuarea lucrarilor de spalare a rețelei ... The post Intreruperi programate de Aquatim pentru inceputul lunii august appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

