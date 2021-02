Întreruperi în furnizarea energiei electrice în Săcele Sucursala de Distributie a Energiei Electrice (SDEE) Brasov anunta intreruperea alimentarii cu energie electrica, pentru efectuarea de lucrari, in cursul zilei de vineri, 12 februarie, in municipiul Sacele, din județul Brașov. Astfel, curentul electric va fi interupt pe strada Ștefan Cel Mare nr. 9 -18, in intervalul orar 12.00- 16.00. SDEE Brașov multumeste clientilor sai pentru intelegere. Pentru apeluri de urgența clienții pot apela serviciul de call-center la numarul 0800-500-929 sau la numarul scurt 0268-929. Daca apreciezi acest articol, te așteptam sa intri in comunitatea de cititori de… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

