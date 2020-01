E-Distributie Muntenia anunta intreruperea furnizarii energiei electrice, vineri, in zone din Capitala si din judetul Ilfov, pentru efectuarea de lucrari anuale de reparatii si intretinere instalatii si retele electrice, precum si posturi de transformare. Potrivit sursei citate, in Bucuresti, intre orele 11:00 - 18:00, alimentarea cu energie electrica va fi sistata in timpul lucrarilor in perimetrul cuprins intre str. Giuseppe Garibaldi, str. Gioacchino Rossini, Bd. Barbu Vacarescu si str. Mihail Glinka. In judetul Ilfov, nu va fi curent electric intre orele 9:00 - 15:00 in localitatea Ciolpani,…