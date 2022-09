Stiri pe aceeasi tema

- Aquatim anunta luni si marti lucrari de spalare a rețelei de distribuție in Sag, unde apa va fi intrerupta intre orele 9 si 15. Din acelasi motiv si in acelasi interval orar, doar ca intreaga saptamana vor fi interuperi in furnizarea apei si la Recas. Maine, intre orele 8-16, apa e intrerupt si la Surducu…

- Aquatim a anunțat ca azi, pana la ora 16 au loc lucrari pe Bulevardul Corneliu Coposu, la intersecția cu strada Delfinului, și se va opri de asemenea apa pe strazile Barbu Iscovescu, Intrarea Roma și Bulevardul Corneliu Coposu, din Timișoara. Sunt lucrari de conectare conducte. La fel ca pe Calea Stan…

- Aquatim a anuntat azi lucrari pentru remedierea unor avarii, pe strazile Ulpia Traiana, Ciprian Porumbescu, Iuliu Podlipny, Constantin Brancuși, Zurobara si Gheorghe Popovici, din Timisoara, precum și in localitatile Murani, Sanmihaiu Roman și Giulvaz. In Izvin, Bazoș și Cartierul Aeroport presiunea…

- Aquatim a anuntat ca astazi și maine, 25 august, efectueaza lucrari de spalare a rețelei de apa și a rezervoarelor, la Jimbolia. Nu se va intrerupe furnizarea apei potabile, dar sunt posibile fluctuatii de presiune pe reteaua de distributie. Altfel, avariile au dus la oprirea apei pana la ora 16.00…

- Aquatim a anuntat noi intreruperi in furnizarea apei in Timisoara si judetul Timis, din cauza unor avarii, dar si pentru ca exista lucrariri programate. Azi, pana la ora 14.00, pe strada Orion se va executa o conectare de conducte. Pe durata lucrarilor se va intrerupe apa pe strada Orion, la numerele…

- Pe langa interventiile programate, anuntate de Aquatim, timisorenii si timisenii se confrunta si azi cu intreruperea apei din cauza unor avarii. Astfel, consumatorii de pe Aleea F. C. Ripensia, strazile Surorile Martir Caceu, Baba Dochia, Lunei, Intrarea Doinei, Comanești si Iepurelui, din Timisoara,…

- Aquatim a anuntat noi interventii din cauza unor avarii aparute in municipiul Timisoara, dar si in localitati din judetul Timis. Astfel, azi pana la ora 15.00, sunt afectati locuitorii de pe strazile Calea Sever Bocu, Perlei, Aleea Arcașilor, Surorile Martir Caceu, Piața Dacia, Teiului, Burebista, Constantin…

- Mai multe localitati din judetul Arad se confrunta, de cateva zile, cu presiune scazuta la apa potabila provenita din retea, autoritatile precizand ca motivul este seceta, astfel ca fac din nou apel la populatie sa foloseasca apa cu responsabilitate. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…