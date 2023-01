Stiri pe aceeasi tema

- Aquatimi a anuntat pentru maine, 30 ianuarie, intreruperea furnizarii apei in mai multe localitati pentru lucrari de spalare a rețelei de distribuție. Astfel, intre orele 9-11 se va intrerupe alimentarea cu apa in Mașloc, intre orele 9-13 se va opri apa in Recaș, iar intre orele 9-14 se va sista furnizarea…

- Aquatim a anunțat astazi intreruperea apei pentru remedierea unor avarii, pana la ora 15, pe strazile Gheorghe Lazar, Intrarea Padurarilor, Emanoil Ungureanu, Intrarea Venus și Virgil Onițiu, din Timișoara, precum și in Sacalaz și Utvin. De asemenea, la Vucova presiunea e scazuta, intre orele 9-15,…

- Aquatim a anunțat ca maine, 16 ianuarie, intre orele 8-16, se intrerupe apa in Voiteg pentru spalarea rețelei de distribuție. „Lucrarile de spalare urmaresc sa asigure o calitate corespunzatoare a apei potabile și sunt o parte a activitații desfașurate de Aquatim in cadrul mentenanței preventive a rețelelor…

- In zilele urmatoare se va efectua spalarea și igienizarea rețelei de distribuție in mai multe localitați din judetul Timis. Ca urmare, marți, 10 ianuarie, intre orele 8-16 presiunea va fi scazuta in Nițchidorf, iar miercuri, 11 ianuarie, intre orele 8-15 se va intrerupe furnizarea apei in Ghilad. Lucrarile…

- In zilele urmatoare se va efectua spalarea și igienizarea rețelei de distribuție in mai multe localitați din judetul Timis. Ca urmare, luni, 9 ianuarie, intre orele 8-15 se va opri furnizarea apei in Bodo, intre orele 9-14 se va opri furnizarea apei in Belinț, iar intre orele 8-16 se va opri furnizarea…

- Patru unitați administrativ teritoriale din Timiș obțin noi funduri din componenta C10 – Fondul Local din Planul Național de Redresare și Reziliența. Deta, Buziaș, Faget și Sanmihaiu Roman au acum contractele semnate pentru astfel de finantari. Contractele incheiate intre autoritați publice locale din…

- Joi, 10 noiembrie, intre orele 10-14 se va intrerupe furnizarea apei in Moșnița Noua pentru executarea unei legaturi de conducte pe strazile Telegrafului și Speranței. In zilele de 10 și 11 noiembrie, intre orele 8-14, in Ohaba-Forgaci și Boldur presiunea apei va fi scazuta pentru lucrari de spalare…

- Joi, 10 noiembrie, intre orele 10-14 se va intrerupe furnizarea apei in Moșnița Noua pentru executarea unei legaturi de conducte pe strazile Telegrafului și Speranței. In zilele de 10 și 11 noiembrie, intre orele 8-14, in Ohaba-Forgaci și Boldur presiunea apei va fi scazuta pentru lucrari de spalare…