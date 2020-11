Întreruperi în alimentarea cu apă caldă și căldură, în zona centrală Mai multe strazi din zona centrala a Timișoarei raman marți fara apa calda și caldura. O serie de lucrari efectuate de compania de electricitate lasa un punct termic fara curent. Ca urmare a unor lucrari efectuate de E-Distribuție Banat la rețeaua de medie tensiune, care vor genera opriri in alimentarea cu energie electrica, Colterm e ... The post Intreruperi in alimentarea cu apa calda și caldura, in zona centrala appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

Sursa articol si foto: debanat.ro

