Stiri pe aceeasi tema

- E-Distribuție Banat anunța noi intreruperi temporare de curent in județul Arad. Ca de obicei, „programate pentru buna administrare și funcționare a rețelei de distribuție a... The post Cand și unde vor mai fi intreruperi temporare de curent appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- E-Distributie Banat anunța noi intreruperi temporare de curent, necesare, spune compania, pentru a preveni eventualele probleme in alimentare. De luni pana miercuri (12 – 14... The post Intreruperi de curent, zile la rand, la Luncșoara, Sarbi, Luncani, Halmagel și inca 4 localitați din județ appeared…

- E-Distributie Banat anunța intreruperile programate pentru saptamana viitoare in județul Arad. „E-Distributie Banat a redus pe cat posibil numarul intreruperilor programate pentru buna administrare și... The post Unde vor avea loc intreruperi de curent in județul Arad, saptamana viitoare appeared first…

- E-Distribuție Banat a emis un nou anunț cu privire la intreruperile programate in județul Arad, pentru saptamana viitoare: „E-Distributie Banat a redus pe cat posibil... The post Unde a programat E-Distribuție intreruperi de curent in județul Arad saptamana viitoare appeared first on Special Arad ·…

- E-Distributie Banat a redus pe cat posibil numarul intreruperilor programate pentru buna administrare și funcționare a rețelei de distribuție a energiei electrice, pentru a minimiza... The post Firme și strazi din Arad, pe lista intreruperilor de curent programate pentru saptamana viitoare appeared…

- E-Distributie Banat informeaza consumatorii ca saptamana viitoare sunt programate noi intreruperi de curent: „E-Distributie Banat a redus pe cat posibil numarul intreruperilor programate pentru buna... The post E-Distribuție anunța intreruperi de curent in județul Arad, programate saptamana viitoare…

- Compania E-Distribuție Banat anunța o serie de intreruperi de curent electric pentru saptamana urmatoare, imediat dupa Sfintele Sarbatori de Paști. „E-Distributie Banat a redus pe... The post Intreruperi de curent, imediat dupa Paști, in județul Arad appeared first on Special Arad · ultimele știri din…

- E-Distributie Banat a redus pe cat posibil numarul intreruperilor programate pentru buna administrare și funcționare a rețelei de distribuție a energiei electrice, pentru a minimiza... The post Care sunt zonele afectate de intreruperile de curent, programate pe saptamana viitoare appeared first on Special…