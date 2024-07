Stiri pe aceeasi tema

- Rețele Electrice Banat anunța (companie parte a grupului PPC, denumita anterior E-Distributie Banat) anunța noi intreruperi de curent in județul Arad, in perioada 15-19 iulie. „Rețele Electrice Banat... The post Intreruperi de curent pentru revizii și reparații, programate saptamana viitoare in județul…

- Rețele Electrice Banat anunța (companie parte a grupului PPC, denumita anterior E-Distributie Banat) anunța noi intreruperi de curent in județul Arad, dar și in municipiu. Acestea sunt programate dupa... The post Noi intreruperi de curent in municipiu și alte localitați din județul Arad, in perioada…

- Rețele Electrice Banat (companie parte a grupului PPC, denumita anterior E-Distributie Banat) anunța noi intreruperi de curent in municipiul Arad. Acestea sunt programate dupa cum urmeaza: Marti... The post Mai multe strazi din municipiu, fara curent saptamana viitoare appeared first on Special Arad…

- Rețele Electrice Banat (companie parte a grupului PPC, denumita anterior E-Distributie Banat) anunța noi intreruperi de curent electric, in perioada 25 – 28 iunie, in județul Arad.... The post Intreruperile de curent programate intre 25 – 28 iunie, in județul Arad appeared first on Special Arad · ultimele…

- Rețele Electrice Banat (companie parte a grupului PPC, denumita anterior E-Distributie Banat) anunța noi intreruperi de curent in județul Arad. Acestea sunt programate dupa cum urmeaza: Marti ,... The post Noi intreruperi de curent in județul Arad. Care sunt localitațile vizate appeared first on Special…

- Rețele Electrice Banat (companie parte a grupului PPC, denumita anterior E-Distributie Banat) anunța noi intreruperi de curent in județul Arad. Acestea sunt programate dupa cum urmeaza: Luni ,... The post Intreruperi suplimentare de curent in județul Arad, dar și pe anumite strazi din municipiu appeared…

- Rețele Electrice Banat (companie parte a grupului PPC, denumita anterior E-Distributie Banat), anunța noi intreruperi de curent in Arad. Citește și: Mediul rural, ținut in intuneric.... The post Din nou, strazi din Arad, fara curent appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Alimentarea cu energie electrica va fi intrerupta, din nou, in Lugoj. Vor fi afectați consumatorii de pe 6 strazi. Rețele Electrice Banat (companie parte a grupului PPC, denumita anterior E-Distributie Banat) a anunțat ca se va intrerupe alimentarea cu energie electrica astfel: miercuri,…