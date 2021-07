Stiri pe aceeasi tema

- Locuitorii de pe mai multe strazi din Lugoj vor ramane, in zilele urmatoare, fara energie electrica. Vor fi afectați și consumatorii din alte localitați din județul Timiș. Reprezentanții E-Distribuție Banat au anunțat ca sunt nevoiți sa intrerupa alimentarea cu energie electrica pentru a asigura…

- E-Distributie Banat a anunțat programul intreruperilor de curent pentru perioada 7 - 10 iulie, care vor avea loc in județul Timiș pentru a asigura capacitatea rețelei de a funcționa și alimenta clienții in bune condiții. The post Programul intreruperilor de curent in perioada 7 – 10 iulie, in localitați…

- In zilele urmatoare se va efectua spalarea și igienizarea rețelei de distribuție in mai multe localitați. Ca urmare, miercuri, 30 iunie, intre orele 9-15, se va intrerupe furnizarea apei in Voiteg, iar joi, 1 iulie, intre orele 9-15, se va opri apa in Banloc, Livezile și, intre orele 12-15, in Dolaț.…

- Miercuri, 9 iunie, intre orele 8 și 15, in localitatea Vucova se va efectua spalarea rezervorului de inmagazinare. Pe durata lucrarilor se va intrerupe furnizarea apei. Miercuri, 9 iunie, intre orele 8-13, in localitatea Ficatar se va efectua spalarea rețelei de distribuție. Pe durata lucrarilor, presiunea…

- Aquatim anunta ca in zilele urmatoare se va efectua spalarea si igienizarea retelei de distributie in mai multe localitati. Ca urmare, miercuri, 26 mai, intre orele 8-15, in Petroasa Mare presiunea apei va fi scazuta, iar joi, 27 mai, intre orele 8-15, in satul Padureni (comuna Victor Vlad Delamarina)…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor a emis duminica dupa-amiaza o atentionare Cod galben de inundatii pentru rauri din bazine hidrografice de pe raza judetelor Caras-Severin si Timis, valabila pana la ora 19. Hidrologii avertizeaza ca, in urma precipitatiilor inregistrate, a celor…

- Sambata, 8 mai, intre orele 9-15, in localitatea Liebling se va intrerupe furnizarea apei pentru lucrari de spalare și igienizare a rețelei de distribuție. Luni, 10 mai, intre orele 08-16, in localitatea Homojdia Aquatim va intrerupe furnizarea apei pentru lucrari de spalare și dezinfectare a rezervorului…

- Miercuri, 21 aprilie, intre orele 8 – 16, in localitatea Faget se vor efectua lucrari de spalare și dezinfectare a rețelei de distribuție. Pe durata lucrarilor, presiunea apei va fi scazuta pe strazile Gheorghe Doja, Mihai Eminescu, Vasile Alecsandri, George Garda, George Coșbuc și Cloșca. In zilele…