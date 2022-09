Întreruperi de curent în estul Ucrainei: Zelenski acuză Moscova Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat ca Rusia este responsabila pentru intreruperile de curent care au afectat zone mari din estul Ucrainei si a acuzat Moscova ca ataca in mod deliberat infrastructura civila, relateaza AFP. ‘O intrerupere totala a curentului in regiunile Harkov si Donetk, una partiala in regiunile Zaporijia, Dnipropetrovsk si Sumi’, a scris Zelenski intr-un comunicat difuzat pe retelele de socializare, dand vina pe ‘teroristii rusi’. ‘Nicio instalatie militara’ afectata, a adaugat el. ‘Obiectivul este de a priva oamenii de lumina si incalzire’, a afirmat presedintele… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Moscova și-a abandonat sambata principalul bastion din nord-estul Ucrainei, dupa ce forțele ucrainene au avansat rapid. Ministerul Apararii al Rusiei a declarat sambata ca iși retrage trupele din principalul sau bastion din nord-estul Ucrainei, o prabușire brusca a uneia dintre principalele linii de…

- Fortele ucrainene au inregistrat o ‘victorie substantiala’ prin spargerea defensivei ruse in regiunea Harkov, a declarat vineri un responsabil numit de Moscova in zona ocupata de fortele ruse in aceasta regiune omonima din estul Ucrainei, transmite Reuters. Vorbind la televiziunea de stat rusa, Vitali…

- Președintele francez a asigurat insa, joi, ca Parisul va susține pe termen lung Ucraina in razboiul ei cu Rusia, scriu Reuters și RTL. Președintele francez Emmanuel Macron și-a aparat joi politica de menținere a dialogului cu Rusia, afirmand ca Turcia nu ar trebui sa fie singura putere care discuta…

- Ucrainenii marcheaza miercuri 31 de ani de cand s-au eliberat de Uniunea Sovietica, in ceea ce va fi cu siguranța o zi de sfidare a razboiului de șase luni al Kremlinului pentru a supune din nou țara, relateaza Reuters. Ziua Independenței Ucrainei cade la aniversarea a șase luni de la invazia Rusiei…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski si-a exprimat marti convingerea ca drapelul ucrainean va flutura din nou in toate zonele din Ucraina ocupate in prezent de Rusia, inclusiv in peninsula Crimeea, anexata de Moscova din 2014, potrivit EFE.

- Siria a anuntat, miercuri, ca ia aceasta decizie conform principiului „reciprocitatii”, dupa ce Ucraina a rupt la randul ei relațiile la sfarșitul lunii iunie, ca urmare a recunoasterii de catre guvernul sirian a independentei republicilor ucrainene separatiste pro-ruse, relateaza AFP, potrivit News.ro.„Republica…

- Siria a anuntat, miercuri, ca intrerupe relatiile diplomatice cu Kievul in conformitate cu principiul "reciprocitatii", dupa ce Ucraina a facut acelasi pas la sfarsitul lunii iunie, ca urmare a recunoasterii de catre guvernul sirian a independentei republicilor ucrainene separatiste pro-ruse, relateaza…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a promis ca drapelul Ucrainei va flutura din nou in peninsula ucraineana Crimeea - anexata de Rusia in 2014 - la fel cum se intampla deja in Insula Șerpilor.