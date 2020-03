Stiri pe aceeasi tema

- O vulpe a ajuns aproape de centrul Puteștiului, spre uimirea trecatorilor și a șoferilor. Unul dintre aceștia a facut rapid cateva fotografii și a dat de veste tuturor printr-o postare in grupul de Facebook “Pitești, orașul meu”. “O vulpe a ajuns aproape de centrul Piteștiului. Musafir nepoftit in cartierul…

- Distributie Energie Oltenia anunta intreruperea furnizarii energiei electrice la consumatorii casnici si agentii economici, vineri, 28 februarie 2020, astfel: – intre orele 09:00 – 17:00, in comuna Poiana Lacului, satele: Samara si Gardinesti; – intre orele 08:30 – 16:30, in comuna Salatrucu, sat Valeni;…

- Dl. VASILIU CEZAR, avand domiciliul in Mun. Pitesti, str. Victor Slavescu nr. 5, judetul Arges, titular al planului/programului CONSTRUIRE MAGAZIN PENNY SI MAGAZIN PRODUSE CARNE in localitatea Pitesti, str. Profesor Ion Anghelescu nr. 1A, judetul Arges, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii…

- Maine, incepand cu ora 12:00, la Filarmonica Pitești (Calea București, nr. 2), va avea loc lansarea candidatului desemnat de Partidul Puterii Umaniste (social-liberal) la Primaria Municipiului Pitești. Este vorba despre Cristian Popescu. „Sunt un om ca oricare altul …”un om intre oameni” . Provin dintr-o…

- Accident grav in Topoloveni. Un barbat de 55 de ani, din Topoloveni este in stare grava dupa ce a fost lovit in zona capului, de un lemn, in padure. Barbatul a fost transportat de urgenta la spital! Articolul Accident in padure! Barbat din Topoloveni, in stare grava la spital apare prima data in Observator…

- Distributie Energie Oltenia anunta intreruperea furnizarii energiei electrice la consumatorii casnici si agentii economici, joi, 30 ianuarie 2020, astfel: – intre orele 09:00 – 16:00, in Campulung, cartier Marcus alimentat din PTA Marcus; – intre orele 09:00 – 16:00, in comuna Cetateni, sat Laicai alimentat…

- Distributie Energie Oltenia anunta intreruperea furnizarii energiei electrice la consumatorii casnici si agentii economici, joi, 16 ianuarie 2020, astfel: – intre orele 09:00 – 16:00, in Campulung, PTCZ 18 Visoi – bl. B5, sc. A, B, C; – intre orele 09:00 – 17:00, in comuna Arefu, PTA Piscu Negru, PTA…

- Distributie Energie Oltenia anunta intreruperea furnizarii energiei electrice la consumatorii casnici si agentii economici, miercuri, 8 ianuarie 2020, astfel: – intre orele 09:00 – 17:00, in comuna Leordeni, sat Cotul Malului, – intre orele 09:00 – 16:00, in Campulung, Bloc A3 Piata cu spatiile comerciale…