Întreruperi anunțate de furnizare a energiei electrice în București și Ilfov Alimentarea cu energie electrica va fi intrerupta temporar, miercuri, in anumite zone din Bucuresti si din judetele Ilfov si Giurgiu, ca urmare a lucrarilor anuale de reparatii si de intretinere instalatii si retele electrice, precum si posturi de transformare ale E-Distributie Muntenia. In Bucuresti, vor ramane fara curent electric, intre orele 11:00 – 15:00, consumatorii care locuiesc pe Bulevardul Energeticienilor nr. 9-11. In judetul Ilfov, vor ramane fara curent electric, intre orele 12:00 – 16:00, locuitorii din Snagov sat Tancabesti, Institutul de Stat pentru Testarea Soiurilor, Institutul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

