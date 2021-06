Întreruperi ale furnizării apei și presiune scăzută din cauza turbidității înregistrate la Timișești Precipitațiile consistente inregistrate in noaptea de 15/16 iunie 2021 in bazinul hidrografic al raului Ozana au determinat antrenarea masiva de aluviuni, care au condus la o creștere a turbiditații cu mult peste limita admisa, cu influențarea calitații apei in drenul nou al aducțiunii Timișești. Pentru protecția calitații apei, ApaVital a luat decizia inchiderii stavilarelor de pe firele 2 și 3 ale aducțiunii și descarcarea drenului. Manevra de amorsare va fi efectuata ulterior, in funcție de evoluția turbiditații apei din dren. In aceste condiții, incepand de miercuri 16 iunie 2021, furnizarea… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Precizam ca aplicarea marcajelor rutiere, conform normativelor in vigoare, nu poate fi efectuata mai devreme de doua saptamani de la așternerea mixturii asfaltice. De asemenea, trebuie avut in vedere ca lucrarile pe acest sector au fost ingreunate și de precipitațiile cazute in ultimele zile. Reamintim…

- Comparativ cu saptamana in curs vom avea 9 comune unde scenariile in care funcționeaza școlile se modifica astfel: Andrieșeni, Focuri, Ion Neculce, Lețcani, Schitu Duca și Valea Lupului, vor fi in scenariul verde. Balțați, Costești, și Dolhești, vor fi in scenariul galben. In celelalte localitați raman…

- In dreptul localitații Hoisesti, comuna Dumești, județul Iași, 2 auto implicate, 2 victime una conștienta preluata de TIM, transportata la spital și una inconștiența incarcerata. Au acționat de la Detașamentul 1 de Pompieri Iași, un echipaj de prima intervenție, un echipaj de descarcerare, TIM, Epa…

- Raportandu-ne la incidența epidemiologica din data de 14 mai 2021, la nivelul județului Iași, dintr-un total de 98 de unitați teritorial administrative, 90 sunt in scenariul 1 (verde) și 8 in scenariul 2 (galben). Incidența cumulata in ultimele 14 zile a cazurilor din localitate este mai mare de 1/1.000…

- Politistii rutieri din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Iasi au actionat, pe raza judetului Iasi, pentru cresterea gradului de siguranta rutiera pe drumurile publice si prevenirea accidentelor rutiere. In urma neregulilor constatate, au fost aplicate 285 de sanctiuni contraventionale, dintre…

- UPDATE – Comitetul Județean Iași pentru Situații de Urgența a dispus, in ședința de ieri, reinceperea cursurilor in format fizic in 574 de unitați școlare. Acestea se afla pe teritoriul a 82 de localitați unde incidența COVID a scazut in ultimele 14 zile sub pragul de 1 la mie. Conform hotararii, se…

- Astazi, pentru prima data dupa aproape un an de zile, municipiile Iasi si Pascani au scazut cu incidenta cazurilor COVID-19 sub 1 la mia de locuitori. Cele doua municipii au fiecare incidenta de 0,95 la mie. INCIDENȚA CUMULATA A CAZURILOR PE 14 ZILE IN LOCALITAȚILE JUDEȚULUI IAȘI In judetul Iasi, tot…

- Ieri a fost semnat contractul pentru SF + Proiectare pe tronsonul Tg.Neamt – Iași – Ungheni, dupa un an de zile de proceduri! In acest moment avem in derulare pe Autostrada Unirii – A8 doua contracte: – SF pe tronsonul Tg. Mureș – Tg Neamț cu finalizare in Iulie 2021 și care in acest moment este intr-o…