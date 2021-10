Stiri pe aceeasi tema

- Taifunul Mindulle, insotit de ploi torentiale si rafale puternice de vant, a lovit vineri coasta de est a Japoniei provocand intreruperi ale curentului electric si suspendarea a peste o suta de zboruri, relateaza EFE, citat de agerpres. Taifunul cu numarul 16 din acest sezon in Oceanul Pacific, calificat…

- Sute de persoane au fost evacuate dupa ce taifunul Chanthu a lovit sambata nordul Filipinelor, insotit de vanturi puternice si ploi torentiale, relateaza dpa. Chanthu, cu viteze ale vantului de pana la 205 km/h si rafale de pana la 250 km/h, a lovit uscatul in provincia Batanes, situata la…

- Celor peste 6.000 de insule care formeaza arhipeleagul japonez li s-a alaturat o noua insula, dupa ce au oamenii de știința au confirmat formarea ei în urma unei erupții vulcanice submarine la circa 1.000 km la sud de Tokyo, potrivit digi24.ro. Insula a aparut în Oceanul Pacific…

- Agenția meteorologica japoneza JMA a raportat niveluri de ploaie fara precedent in departamentul Hiroshima și in nordul insulei Kyushu. Un nivel masiv de precipitații a provocat inundații și alunecari de teren in vestul Japoniei, lasand cel puțin un mort și doi disparuți sambata, 14 august. Autoritațile…

- Sute de mii de locuitori din Nagasaki si alte regiuni de pe insula Kyushu din sud-vestul Japoniei au primit ordin de evacuare, joi, pentru a scapa din calea inundatiilor si a riscului de alunecari de teren cauzate de ploile torentiale, informeaza Reuters. Avertizarile emise joi de Agentia…

- O noua furtuna tropicala este asteptata sa se abata asupra regiunii capitalei Tokyo duminica, în ultima zi a Jocurilor Olimpice, au declarat vineri organizatorii, fara a anunta nicio modificare a programului competitiilor, informeaza AFP și AccuWeather, potrivit Agerpres. Agentia meteorologica…

- Un torent urias de noroi care a devastat totul in cale, sambata, in orasul de coasta Atami, in centrul Japoniei, a ucis patru persoane, iar alte cel putin 64 de persoane erau cautate in continuare, au anuntat luni autoritatile, precizand ca operatiuni de salvare si curatare urmeaza sa fie reluate…