Întreruperea termenului de prescripție a răspunderii penale Intreruperea termenului de prescripție a raspunderii penale Foto: pixabay.com. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Guvernul a modificat astazi, prin ordonanța de urgența, articolul din Codul Penal referitor la întreruperea termenului de prescripție a raspunderii penale. Decizia a fost luata pentru a pune în acord prevederea respectiva cu o decizie a CCR de saptamâna trecuta. Ministrul Catalin Predoiu susține ca actul normativ era necesar pentru a salva marile dosare de corupție, astfel încât niciun politician corupt sa nu poata sa se sustraga… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

Sursa articol si foto: romania-actualitati.ro

