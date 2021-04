Stiri pe aceeasi tema

- Rata de incidența continua sa scada ușor in județul Dambovița. Astazi, se inregistreaza o rata de 2,54/mie, cu mult sub Post-ul Rata de incidența Covid-19 scade in Dambovița. Situația fiecarei localitați apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Distrigaz Sud Retele efectueaza lucrari programate la reteaua de distributie a gazelor naturale pentru cresterea gradului de siguranta si continuitate in Post-ul Distrigaz Sud Retele anunta sistarea alimentarii cu gaze naturale pe unele strazi din Targoviște și Viforata apare prima data in Gazeta Dambovitei…

- NR JUDET LOCALITATE POPULATIE CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE 1 Post-ul DAMBOVIȚA: Cu excepia orașului Titu, toate centrele urbane au depașit o incidența de 3/mie. Situația fiecarei localitați apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- NR LOCALITATE POPULATIE CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE 1 BRANESTI Post-ul Tot mai multe localitați depașesc incidența de 4/mie. Situația din intregul județ, astazi, 31 martie apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- NR LOCALITATE POPULATIE CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE 1 BRANESTI Post-ul Dambovița: 15 localitați cu incidența de peste 4/mie. Situația pentru intreg juețul, astazi, 29 martie apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- *Percheziții la persoane banuite de savarșirea infracțiunilor de furt calificat, tainuire și proxenetism* In aceasta dimineața, polițiștii din cadrul Poliției Post-ul Percheziții in mai multe localitați, intr-un dosar de furt si proxenetism apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Etnograful și sociologul Henri H. Stahl publica in anul 1937 un ghid intitulat „Monografia unui Post-ul Iustin Craciun, „Inapoi in timp” – monografia exemplara a unei localitați dambovițene apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- NR LOCALITATE POPULATIE CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE 1 VALENI-DAMBOVITA Post-ul Cu trei localitați aflate in scenariul roșu, Dambovița ramane la o rata a infectarii de 1,12 cazuri/mia de locuitori. Situația fiecarei localitați, astazi, 01 februarie…