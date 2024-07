Întrerupere furnizare apă potabilă pe timpul nopții în orașul Șomcuta Mare Datorita consumului excesiv al apei potabile din rețeaua de distribuție, cantitatea de apa potabila stocata in rezervorul de inmagazinare din Șomcuta Mare a scazut drastic. Prin urmare, societatea Vital S.A. se afla in neplacuta situație de a intrerupe furnizarea apei pe timpul nopții in orașul Șomcuta Mare cu localitațile aparținatoare Buciumi, Valenii Șomcutei și Finteușul […] Source Citeste articolul mai departe pe emaramures.ro…

