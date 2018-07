Întrerupere Compania de Apă Oradea Vor fi afectati consumatorii situati pe strada Emilian Mircea Chitul. Rugam consumatorii sa isi asigure rezervele de apa pentru acest interval de timp. Ne cerem scuze pentru inconvenientele provocate, iar in cazul in care la repunerea in functiune a serviciului de alimentare cu apa se observa deficiente in parametrii de furnizare si de calitate ai apei, va rugam sa transmiteti orice sesizare la Dispeceratul central al companiei, la numerele de telefon 0259 – 430.928 sau 0359 – 410.203. Conducerea S.C. COMPANIA DE APA ORADEA S.A. Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol: caon.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Comanda a fost postata pe un portal de achiziții publice și urmeaza sa fie livrata Secretariatului General al Guvernului, saptamana viitoare, potrivit adevarul.ro. Potrivit anunțului postat, pachetele conțin: „a) Academia Romana, Institutul de Lingvistica „Iorgu Iordan- Al. Rosetti”,…

- Fiica fostului fotbalist are 33 de ani, iar agresiunea s-ar fi petrecut la gradinița deținuta de parinții sai, la Timișoara. Polițiștii povestesc ca tanara, ingrijitoare acolo, ar fi lovit un baiețel de doi ani, la un picior. Cazul a ajuns in atenția oamenilor legii in 26 iunie, atunci cand…

- S.C. COMPANIA DE APA ORADEA S.A. isi anunta consumatorii ca in vederea facturarii consumurilor de apa rece pentru luna Mai, citirea contoarelor de bransament se va face intre orele 800 si 1600, dupa urmatorul program: DATA CITIRI Marti 29.05.2018 Citiri: CEICA, CIHEI,…

- „Circulația va fi deviata pe straduța aflata pe partea stanga inainte de a ajunge la penitenciar dispre Roman Ciorogariu, care iși va schimba sensul, iar parcarile din fața tribunalului vor fi desființate provizoriu in așa fel incat prin porțiunea din fața tribunalului sa se poata circula…

- Potrivit companiei, furnizarea apei potabile se va intrerupe total in intervalul 08:00 – 22:00. „Intreruperea alimentarii cu apa potabila se datoreaza lucrarilor de mentenanta, respectiv de spalare si dezinfectie a rezervoarelor de inmagazinare apa din cadrul Gospodariei de Apa Santandrei”,…

- Intreruperea alimentarii cu apa potabila se datoreaza lucrarilor de mentenanta, respectiv de spalare si dezinfectie a rezervoarelor de inmagazinare apa din cadrul Gospodariei de Apa Sintandrei. Rugam consumatorii sa isi asigure rezervele de apa pentru acest interval de timp. Ne cerem…

- Caravana Ecotic va staționa in zilele de 7 și 8 mai, la Centrul de Vizitare al Parcului Natural „Lunca Mureșului” din Padurea Ceala unde sunt așteptați vizitatorii, in special copiii, in intervalul orar 9:00 – 16:00 pentru a participa la activitați educative și distractive in padure. Scopul…

- De atunci, pompierii bihoreni ii cauta trupul barbatului in apele Crișului Repede, insa fara succes. Miercuri, 25 aprilie, la solicitarea familiei, o echipa formata din Asociația MultiSalva și o firma specializata din Ungaria s-au alaturat cautarilor. Pe langa echipajul ISU…