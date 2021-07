Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a aprobat solicitarea Ministerului Finantelor, adresata in baza Cadrului temporar pentru masuri de ajutor de stat, de a prelungi programul IMM Invest Romania si subprogramul Agro IMM Invest, incepand cu 1 iulie 2021 pana la data de 31 decembrie 2021, si de a majora plafoanele schemei…

- Comisia Europeana a aprobat miercuri un plan de redresare economica pentru Republica Moldova in valoare de 600 de milioane de euro, pentru urmatorii trei ani. Banii vor fi oferiti sub forma de granturi, asistenta macro-financiara si investitii, informeaza un comunicat de presa al Comisiei Europene.…

- ​Comisia Europeana a lansat miercuri noi acțiuni de sprijinire a sectoarelor culturale și creative din Europa și din afara acesteia, în urma adoptarii programului de lucru pentru primul an al programului Europa creativa 2021-2027. În 2021, programul Europa Creativa va aloca un buget fara…

- Șefa Executivului UE, Ursula von der Leyen, a anunțat ca in contract sunt prevazute 900 de milioane de doze, plus opțiunea de a primi inca 900 de milioane in perioada 2021-2023.Von der Leyen a laudat, intr-un mesaj postat pe Twiter, modul in care a progresat campania de imunizare a populației in Blocul…

- Sprijinul public, care va consta in subventii directe, va acoperi pana la 20% din pierderile de venituri (sau, in cazul agentiilor de turism care aplica un regim special, volumul facturilor emise pentru serviciile turistice, inclusiv marja) suportate de beneficiar in perioada 1 ianuarie - 21 decembrie…

- Pana la sfarsitul anului 2021, domeniul HORECA din Romania va beneficia de o schema de ajutor in valoare de jumatate de miliard de euro, conform unui comunicat al Comisiei Europene, citat de Digi24. Comisia Europeana a aprobat schema romaneasca in valoare de 500 de milioane de euro, menita sa sprijine…

