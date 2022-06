Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina acuza marti armata rusa de faptul ca a incarcerat aproape 600 de persoane - in principal jurnalisti si activisti in favoarea Kievului - in regiunea Herson, in sudul tarii, ocupat in intregime de catre fortele armate ale Rusiei, relateaza AFP, anunța news.ro. Fii la curent cu cele mai…

- Administratia prorusa instalata de Moscova in teritoriile ocupate in regiunea Zaporojie, in sud-estul Ucrainei, a anuntat joi ca va prelua controlul proprietatilor apartinand statului ucrainean, relateaza AFP. „Regiunea eliberata Zaporojie nationalizeaza proprietatile statului ucrainean. Decretul in…

- Șeful pro-rus al administrației militaro-civile a regiunii Herson, Kirill Stremousov, a declarat pentru agenția de presa TASS ca armata rusa asigura protecție suta la suta pentru locuitorii regiunii Herson, inclusiv forțele de aparare aeriana care apara regiunea de bombardamentele din Ucraina.…

- Razboiul din Ucraina va ajunge la un "punct de cotitura" in luna august, iar Rusia va fi invinsa "inainte de sfarsitul anului", a prezis seful serviciilor de informatii militare ucrainene, asigurand ca armata va reusi sa recucereasca intregul teritoriu, relateaza AFP. Victoria nu va fi ''usoara'', dar…

- Primarul din Makariv (Makarov) spune ca 132 de civili au fost gasiti impuscati in satul aflat la mai mult de 50 de kilometri vest de Kiev, relateaza DPA vineri. Cei mai multi dintre morti au fost gasiti in gropi comune, a declarat primarul Vadim Tokar pentru televiziunea ucraineana. El a dat vina pe…