Stiri pe aceeasi tema

- [caption id="attachment_22308" align="alignleft" width="300"] Imagine simbol: trm.md[/caption] Comisia sociala a primariei municipiului Ungheni lucreaza, la momentul de fața, la identificarea celor care se afla in situații precare și au nevoie de ajutor, se arata intr-o postare pe pagina oficiala de…

- [caption id="attachment_46211" align="alignleft" width="300"] Alexandru Ambros[/caption] Pentru ca municipiul Ungheni sa-și continue viața in ritm normal, pentru ca locuitorii orașului sa beneficieze in continuare de apa, energie electrica, gaz etc., sute de oameni sunt, in aceste zile, pe prima linie.…

- Avand in vedere perioada de izolare la care populația este supusa de contextul actual al pandemiei de coronavirus și pentru ca foarte multe medicamente dintre cele uzuale se epuizeaza sau dispar temporar de pe piața, Farmacia Vichi Farm ramane la atitudinea ca scopul unei entitați ca a noastra e sa…

- Medicul pediatru Mihai Craiu, cel care a inființat pagina Spitalul Virtual de Copii, scrie pe Facebook ca apare o prima veste buna „dupa mai multe zile de panica”. Este vorba despre unirea eforturilor ONU, Fondului Filantropic Elvețian și ale OMS in managementul crizei provocate de COVID-19. Craiu…

- Intr-o postare pe Facebook, primarul comunei Bradu, Dan Stroe, aduce o serie de clarificari in contextul in care unii contracandidați au inceput o serie de atacuri la adresa sa. “Stimați bradeni, aceasta postare va fi mai lunga și va rog sa aveți rabdarea de a o citi. Observ ca de ceva vreme un personaj…

- In perioada 4-10 februarie, politistii argeseni au acționat pentru verificarea modului de organizare a pazei și pentru prevenirea si combaterea infractiunilor contra patrimoniului detinatorilor de valori. Astfel, polițiștii au verificat peste 40 de obiective, cum ar fi societați comerciale, unitați…

- Un lot de carte romaneasca a ajuns recent la gimnaziul din Semeni. Carțile, 160 la numar, au fost donate de Constantin Codreanu, deputat in Parlamentul Romaniei. Acțiunea face parte din Campania ”100.000 de carți pentru Basarabia”. ”Promisiune facuta, promisiune respectata. Am revenit la Ungheni pentru…