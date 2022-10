Municipiul Constanta a ramas fara apa calda deoarece societatea Electrocentrale Constanta nu a avut bani pentru a-și onora obligația achitarii in avans a gazelor naturale utilizate la pregatirea agentului termic, informeaza news.ro și site-ul local ctnews.ro . Drept urmare, pentru a asigura lichiditațile necesare achitarii gazelor naturale in perioada urmatoare, societatea Termoficare Constanța a anunțat va achita catre furnizorul de gaz un avans din subvenția la caldura aprobata de municipalitate. „Motivat de faptul ca in lipsa resurselor financiare Electrocentrale Constanta SA nu si-a putut…