- Mirel Radoi a anunțat ca nu va mai continua pe banca Romaniei, ca urmare a ratarii calificarii la Mondialul de anul viitor. La scurt timp, FRF a inceput sa ii caute inlocuitor, insa variantele Gica Hagi, Razvan Lucescu și Dan Petrescu au cazut rand pe rand, astfel ca Burleanu și Stoichița au continuat…

- Cristian Pletea, unul dintre cei mai buni jucatori de tenis de masa din noua generația, recunoaște ca in timpul meciurilor iși mai iese din fire și are o explicație pentru temperamentul exploziv. Este campion european la U21 in proba de dublu, alaturi de cel mai bun prieten al lui, Rareș Șipoș, campion…

- De Ziua Naționala, senioarele și seniorii de la tenis de masa dezvaluie sentimentele pe care le au atunci cand sunt pe podium și li se intoneaza imnul Romaniei.Deși li s-a propus sa joace pentru alte țari, sportivii nu au vrut sa auda! Unii dintre mai medaliați sportivi din Romania, fetele și baieții…

- Bayerische Motoren Werke sau, in limba romana, Uzina Bavareza de Motoare, isi are originea in Munchen, zona Bavaria din Germania. A inceput initial ca producator de motoare pentru aeronave , iar astazi, cu o istorie de 100 de ani in domeniul sporturilor cu motor, in special autoturisme, Formula 1 si…

- Selectionerul echipei nationale de fotbal a Romaniei, Mirel Radoi, a anuntat, duminica seara, intr-o conferinta de presa la Vaduz, ca nu va mai continua la conducerea primei reprezentative dupa ratarea calificarii la barajul pentru Cupa Mondiala din 2022.

- Echipa naționala a Rusiei a pierdut in fața echipei naționale a Croației in meciul din runda a zecea finala a turneului de calificare la Campionatul Mondial 2022. Intilnirea a avut loc la Split și s-a incheiat cu un scor de 1-0 in favoarea gazdelor. Singurul gol in minutul 81 a fost marcat de fundașul…

- Oscar Washington Tabarez va continua ca selectioner al echipei Uruguayului, dupa ce Asociatia Uruguayana de Fotbal (AUF) l-a reconfirmat in aceasta pozitie in urma unei reuniuni desfasurate duminica si dupa un bilant negativ al echipei in ultima fereastra a preliminariilor pentru Cupa Mondiala, informeaza…

- Antrenorul FC Dinamo, Cosmin Contra, l-a criticat pe fostul tehnician al "alb-rosilor" Cosmin Contra, despre care a spus ca nu e dinamovist daca a acceptat jucatori cu salarii uriase la echipa. Rednic a vorbit si despre anuntul lui Mirel Radoi de a nu mai continua ca selectioner al echipei nationale,…