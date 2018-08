Stiri pe aceeasi tema

- Dorinel Munteanu a vorbit, la ProSport Live, despre prestatia din meciul FCSB-ului cu Rapid Viena, scor de 1-3, dar si despre sansele pe care echipa lui Nicolae Dica le mai are la calificare. Fostul mijlocas al echipei nationale considera ca vicecampionana Romaniei are posibilitatea sa...

- Florinel Coman (20 de ani) a fost criticat de Gigi Becali dupa meciul cu Rapid Viena din play-off-ul Europa League. Patronul FCSB-ului considera ca tanarul mai are nevoie de ”un an de munca” sa se ridice la pretentiile sale. Austriecii s-au impus cu 3-1, iar returul e programat la...

- RAPID VIENA - FCSB LIVE VIDEO STREAMING ONLINE PRO TV. FCSB infrunta joi Rapid Viena in play-off-ul Europa League. Nicolae Dica are in plan sa inceapa meciul de cu pustiul de 19 ani Olimpiu Moruțan in locul suspendatului Florin Tanase. RAPID VIENA - FCSB LIVE VIDEO STREAMING ONLINE PRO TV. …

- Poate suna ciudat, dar fotbalul are și o neprețuita componenta turistica. Din pacate, nu și pentru majoritatea fotbaliștilor: ar fi extraordinar daca ar fi impinși de cei care ii conduc și-i antreneaza sa mai viziteze și altceva decat mall-uri și buticuri. Rapid Viena - FCSB e joi, de la 21:30, liveTEXT…

- CFR Cluj și FCSB joaca in aceasta saptamana manșa tur a play-off-ului pentru grupele Europa League. CFR Cluj va juca cu Dudelange, in timp ce FCSB o intalnește pe Rapid Viena. Primele meciuri au loc in deplasare, pe 23, iar returul are loc pe 30, in Romania. CFR Cluj trece printr-un moment bun și este…

- FCSB a trecut cu emoții de Hajduk Split, 2-1 la general, grație unui gol marcat de Harlem Gnohere in minutul 90+2 și s-a calificat in play-off-ul Europa League. FCSB va juca in play-off-ul Europa League cu Rapid Viena. Meciurile vor avea loc pe 23 și 30 august. FCSB va disputa manșa tur pe teren strain,…

- FCSB și Hajduk Split joaca azi, de la ora 21:30, in manșa a doua din turul III al preliminariilor Europa League. Meciul este liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe ProTV. In tur scorul a fost 0-0. Caștigatoarea meciului FCSB - Hajduk Split va juca in play-off-ul Europa League cu invingatoarea partidei…

- Forul continental pregateste cel mai bine recompensat sezon din cupele europene. UEFA a distribuit o suma neta de 2,04 miliarde pentru viitorul sezon de Champions League. CFR Cluj poate sa-si treaca in conturi o parte din aceasta suma. Campioana Romaniei beneficiaza nu doar de un sezon mai bogat,…