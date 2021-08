Stiri pe aceeasi tema

- Florin Lovin, triplu campion in Liga 1, a fost invitatul lui Costin Ștucan in aceasta dimineața, de la ora 09:01, la GSP Live. Fostul mijlocaș a vorbit despre cele mai importante momente din cariera

- Antrenorul campioanei României a facut o noua serie de declarații savuroase în urma meciului cu Academica Clinceni. CFR Cluj s-a impus cu 2-1 la finalul unui meci care a fost decis de golurile lui Claudiu Petrila și Iasmin Latovlevici pentru oaspeți, respectiv Cascini pentru gazde.…

- CFR Cluj s-a întors din Gibraltar cu o victorie chinuita în preliminariile Ligii Campionilor, 2-1 cu Lincoln Red Imps, apoi l-a prezentat pe nou-venitul Denis Alibec, o întarire semnificativa în linia ofensiva. Ardelenii încheie saptamâna în campionatul intern,…

- CFR Cluj merge în Gibraltar, pentru turul cu Lincoln Red Imps, o necunoscuta pentru fotbalul european. Meciul este marți, de la ora 19.00.Ardelenii sunt înghesuiți de meciuri. Dupa Supercupa României, a urmat partida de la Banja Luka (primul tur preliminar al Ligii), iar la…

- Gabriel Tamas, presedinte-jucator la FC Voluntari, a declarat ca este o onoare sa fie presedinte al unui club de fotbal, insa a subliniat ca in vestiar antrenorul e sef. "Este o onoare pentru mine sa fiu presedinte al unui club de fotbal. cand te apuci de fotbal, te gandesti mereu, poate o…

- CS Universitatea Craiova a jucat 4 amicale in Austria și, cu o excepție, 3-1 cu Swarovski, a inregistrat numai eșecuri. In toate compartimentele sunt lucruri de pus la punct. Plusuri? Achizițiile Gaman, Conte și Marieș au aratat destul de bine, la fel contingentul U21. Oltenii s-au intors sambata seara…

- Adrian Paun definește amenințarea sub care a ajuns sa joace CFR dupa ce a caștigat patru campionate la rand: ar parea dezastruos un sezon in care vișiniii nu s-ar mai clasa primii. - Adi, la ce ar trebui sa ne așteptam de la CFR in sezonul urmator?- Noi muncim zi de zi in antrenamente ca sa repetam…

- Bogdan Andone l-a antrenat la Astra pe Daniel Graovac și il caracterizeaza pe noul fundaș al CFR-ului. Clujenii l-au adus gratuit, dupa ce bosniacul a reziliat contractul cu formația din Giurgiu. Clujul continua sa-și completeze lotul in timpul pregatirii. L-a luat și pe Daniel Graovac, un fundaș central…