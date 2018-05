Stiri pe aceeasi tema

- Intalnirea are loc in contextul in care Corina Cretu a trimis Executivului o scrisoare in care se declara ”extrem de ingrijorata” cu privire la planificarea si implementarea proiectelor de infrastructura de transport care sunt cofinantate de Fondul de coeziune si de Fondul european de dezvoltare…

- Asociația Elevilor Constanța solicita premierului sa iși ceara public scuze pentru afirmațiile facute atunci cand a comentat declarațiile facute de președintele Iohannis. Intrebata despre o eventuala prezenta a presedintelui Iohannis la sedinta de guvern, Dancila a declarat ca nu este la scoala, “ca…

- "Sunt convinsa ca s-a aflat pentru ca atitudinea domnului presedinte nu a pus intr-o lumina proasta presedintele sau premierul, aprecierile sunt la nivel national si acest lucru nu trebuie sa se intample. Am fost concentrata pe intalnirile pe care le-am avut si am privit vizita ca pe un lucru bun…

- Jean-Claude Juncker, președintele Comisiei Europene, ii raspunde premierului Viorica Dancila in scandalul datelor cerute in 2012 de executivul european cu privire la situația unor procese din Romania.

- Guvernul va inființa Casa de Comerț a Romaniei, prin care fermierii vor putea sa iși vanda produsele catre stat, pe intreg anul și la același preț. Anunțul a fost facut, miercuri, la Antena 3, de catre premierul Viorica Dancila. Ea a menționat ca aceasta instituție va avea un capital la inceput de o…

- Intrebata duminica, la Antena 3, daca este de parere ca presedintele Iohannis o place, Dancila a raspuns: 'Nu stiu daca ma place. (...) As dori sa ii placa sa lucreze cu mine ca si prim-ministru. In fond este importanta relatia institutionala'. Totodata, sefa Executivului a precizat ca a vorbit cu…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, s-a intalnit in decursul zilei de joi si cu presedintele Klaus Iohannis, subiectul principal al discutiei fiind „modificarea legilor justitiei din Romania si continuarea luptei anticoruptie”. Timmermans a mentionat ca nu exista vreun dubiu ca…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat ca pana pe 11 martie va fi prezentat un program etapizat privind obiectivele care trebuie indeplinite in domeniul transporturilor, dar si ca ministrul de resort va raspunde cu functia in cazul in care nu vor fi realizati in acest an 60 de kilometri de autostrada.…