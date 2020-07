Întrebări și răspunsuri la cele mai mari mistere ale lumii 1. Sintem singuri in Univers? Oamenii de stiinta spun ca Universul este foarte probabil sa contina mai multe sisteme planetare, unde conditiile sint prielnice pentru ca viata inteligenta sa se dezvolte. 2. Va exista vreodata tratament pentru cancer? Ratele de supravietuire pentru diferite forme de cancer sint imbunatatite tot timpul cu tratamente noi, interesante, sau in curs de cercetare. Desi es Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Cazul lui Florin, un barbat de 32 de ani diagnosticat cu cancer, a reusit sa mobilizeze orasul Zimnicea. Oamenii au organizat licitatii cu biciclete, mobilier sau chiar servicii de frizerie pentru a strange banii necesari acoperirii costurilor tratamentului, a scris Adevarul.Zimnicea, oraș aflat in…

- Ioana Bran, deputat PSD si fost ministru al Tineretului si Sportului, afirma ca este nevoie de multe raspunsuri, iar acestea vor fi oferite in urma anchetelor care vor fi desfasurate de comisiile parlamentare infiintare marti, 30 iunie."Am votat astazi pentru inființarea a doua Comisii parlamentare…

- Bolnavii de cancer din Romania lupta nu doar pentru viata, ci si pentru demnitate. E a doua zi in care la Institutul Oncologic Bucuresti au fost cozi si nervi. Veniti din toata tara, pacientii suporta cu greu statul in picioare, filtrele si testarea COVID pentru a ajunge la tratamente vitale.

- Cum nu sunt puține situațiile in care oamenii vor sa știe concret ce au de facut in anumite situații, pe durata starii de alerta, Grupul de Comunicare Strategica (GCS) a transmis, sambata dupa-amiaza, cateva raspunsuri la intrebari frecvente ce țin de masurile luate de autoritați, cu privire la masura…

- Președintele Consiliului Județean Timiș Calin Dobra a intrat pentru prima data live, pe Facebook, in direct cu cetațenii, intr-o audiența online. Oamenii au intrebat despre reabilitarea drumurilor, șosele tranzitate de camioane care depașesc limita de tonaj, pista de biciclete de pe malul Begai care…

- Nicolae Ceaușescu a mutat un bloc cu tot cu oamenii aflati in apartamente, acesta fiind unul dintre cele mai grandioase proiecte inginerești din istoria tarii noastre. Mutarea blocului s-a facut in anul 1987, la Alba Iulia. Cum a mutat Nicolae Ceaușescu un bloc cu oamenii in apartamente. Vestea care…

- Au trecut cinci luni de la aparitia primelor cazuri de coronavirus, iar pandemia a schimbat vietile tuturor. Oamenii de stiinta au incercat sa puna cap la cap toate informatiile pe care le detin pana in acest moment despre noul coronavirus.

- E o lupta corp la corp pe vinovație Oamenii, de la cei din cocioabe, pana la cei din palat, Se acuza, iar scrașnetul lor din dinți ajunge asurzitor pana la mine Dar cu ce-s eu vinovat? In spitale se mananca doctorii, unul pe altul, Bolnavii au murit toți, doctorii stau cu schimbul in fiece pat, Sunt…