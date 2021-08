Întrebări frecvente despre implantul dentar Conținut oferit de: Omniadental.ro. Care este alegerea cea mai buna pentru a inlocui un dinte pierdut – un pivot sau un implant dentar? Pentru a lua o decizie, trebuie sa cunoașteți diferența dintre aceste doua tipuri de tratament. Pivotul este o tija subțire din fibra de sticla sau metal care se introduce in canalul radicular pentru a intari coroana distrusa a dintelui. Pivoții va permit sa pastrați radacina naturala a dintelui și sa restaurați partea coronara folosind materiale de obturație sau coroane dentare artificiale. Astfel, pivotul este indicat in cazurile in care coroana dentara este… Citeste articolul mai departe pe ziarulclujean.ro…

