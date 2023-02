Stiri pe aceeasi tema

- Alianța pentru Unitatea Romanilor (AUR) a anunțat ca va incerca sa evite demolarea crucilor soldaților romani din Cimitirul Eroilor de la Valea Uzului. Inca de anul trecut, AUR a depus un proiect de lege (Pl-x 750/2022) prin care, mormintele de razboi grupate in cimitire de onoare, sa fie declarate…

- Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Harghita, Borboly Csaba, sustine ca nu are nimic impotriva comemorarii soldatilor romani cazuți in razboaie cata vreme acest lucru nu se face in cimitirul Valea Uzului. Deși sustine ca pledeaza pentru un dialog cu autorițațile bacauane pentru a gasi soluții in…

- „Curtea de Apel Bacau a aprobat/decis astazi, 10.02.2023, daramarea Crucilor Eroilor Armatei Romane ridicate in ANUL CENTENAR, in Cimitirul Internațional al Eroilor de la Valea Uzului, in cadrul unui proiect depus de Primaria Darmanești, care a fost aprobat și finanțat de MINISTERUL CULTURII”, scrie…

- Cazul elevilor batuți in toaleta Liceului Dumitru Mangeron din Bacau și petrecerea cu animatoare și solista de la Școala Miron Costin vor fi subiectul unei piese de teatru care va fi scrisa de Valentin Braniste, care conduce proiectul „Teatru de Kartier”, și care are experiența scrierii unor piese bazate…

- Cazul recent in care o femeie a fost ucisa de cainii maidanezi in Capitala a creat adevarate ecouri și in Bacau, in sensul ca, dintrodata, toata lumea sesizeaza ca a crescut numarul patrupedelor fara stapan pe raza orașului. Și nu ca nu ar fi adevarat, dar nimeni nu se obosește sa vada exact realitatea…

- Intrebare: Ce sfaturi ne puteți da pentru a ne imbunatați vederea? De obicei, vrem sa menținem sanatatea corpului, dar nu ne gandim la ce am putea face pentru a o ameliora. Raspuns: Menționez cateva sugestii de imbunatațire a sanatații ochilor. Protejați-va ochii in aer liber. Folosiți ochelari de soare…

- Sprijinul financiar acordat familiei in cazul decesului unui pensionar și asigurat in sistemul public de pensii sau al unei rude a lor va fi in 2023 considerabil mai mare decat a fost anul trecut. Aceasta deoarece caștigul salarial mediu brut pe economie, utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor…

- In mai multe județe, inclusiv in județul Bacau, se desfașoara percheziții la persoane și firme in cazul unui dosar care vizeaza constituirea unui grup infracțional specializat in șantajarea unor persoane și companii din zona jocurilor de noroc. Politistii Capitalei – Serviciul Grupuri Infractionale…