Întrebarea zilei: Rămân gazele din Marea Neagră în țară? Daca luam in calcul marja de impozitare actuala, de 16%, se poate estima ca profitul total al companiilor ce vor fi implicate in extracția, transportul și valorificarea gazelor este de circa 55 de miliarde dolari, in 20 de ani, adica o medie de 2,7 miliarde de dolari pe an. Cifra se refera la toate companiile implicate in acest mega-proiect, nu doar la concesionarii ExxonMobil – Petrom și Black Sea Oil&Gas care și-au exprimat intenția de a incepe lucrarile. Cu toate acestea, se poate presupune ca „partea leului“ va fi luata de giganții amintiți. Articolul integral pe HOTNEWS . Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Investitiile in sectorul hidrocarburilor din Marea Neagra vor genera venituri la bugetul de stat in valoare de 26 de miliarde de dolari si va avea un impact de 42 de miliarde de dolari la PIB-ul Romaniei, pana in anul 2040, se arata intr-un studiu prezentat, astazi, de Deloitte Romania.

- OMV Petrom, cel mai mare grup petrolier integrat din Europa de Sud-Est, analizeaza toate optiunile pentru valorificarea gazelor din perimetrul Neptun din Marea Neagra, luand in calcul inclusiv exportul. Negocierile sunt insa independente de partenerul sau de afaceri in acest proiect, gigantul american…

- Cel mai mare grup petrolier integrat din Europa de Sud-Est, OMV Petrom, analizeaza toate optiunile pentru valorificarea gazelor din perimetrul Neptun din Marea Neagra. Printre variantele luate in calcul se numara inclusiv exportul. Mariana Gheorghe, directorul general al grupului, a declarat miercuri…

- OMV Petrom a participat la licitatia organizata de companiile de transport al gazelor din Romania si Ungaria (Transgaz si FGSZ) pentru rezervarea unei capacitati de transport al gazelor de aproximativ 4 miliarde mc gaze/an, prin conducta BRUA, insa a pierdut in fata a trei companii unguresti. In acest…

- ExxonMobil si OMV Petrom vor extrage 6 miliarde de metri cubi de gaze pe an din blocul Neptun din Marea Neagra, din 2020-2021, iar Romania va produce in total 18-20 de miliarde de metri cubi de gaze, a declarat, marti, Sorin Gal, director general in cadrul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale…

- ExxonMobil si OMV Petrom vor incepe sa produca 6 miliarde de metri cubi de gaze pe an din blocul Neptun din Marea Neagra, incepand din 2020-2021, a declarat, marti, Sorin Gal, director general in cadrul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale (ANRM). Aceasta ar insemna mai mult de jumatate…

- Sorin Gal, director general in cadrul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale (ANRM) a declarat marti ca ExxonMobil si OMV Petrom vor extrage 6 miliarde de metri cubi de gaze pe an din blocul Neptun din Marea Neagra, din 2020-2021. Daca vor fi dezvoltate toate proiectele din Marea Neagra, Romania…

- ExxonMobil si OMV Petrom vor incepe sa produca 6 miliarde de metri cubi de gaze pe an din blocul Neptun din Marea Neagra, incepand din 2020-2021, a declarat, marti, Sorin Gal, director general in cadrul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale (ANRM), informeaza...