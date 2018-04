INTREBAREA ZILEI - INCREDIBIL! Ce sume suplimentare trebuie sa aduca fiecare inspector ANAF in 2018?

Stiri pe aceeasi tema

- Un document din raportul de activitate al ANAF pe 2017 a fost publicat miercuri de catre Florin Citu, de unde reiese, potrivit senatorului, ca tinta suplimentara, anul trecut, pentru fiecare inspector ANAF,a fost de a aduce 3.3 milione lei in plus de la persoane juridice si 650.000 lei de la persoane…

- Dezvaluirea vine in contextul intalnirii de marti din biroul presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, si Ionut Misa, seful ANAF, potrivit sursei citate. In plus, senatorul PNL sustine ca motivul vizitei de marti a lui Misa in biroul lui Dragnea a fost stabilirea tintelor suplimentare pentru…

- Care este miza intalnirii dintre Liviu Dragnea si Ionut Misa? Stabilirea planului de amenzi suplimentare pe care inspectorii ANAF trebuie sa le aplice la firme si populatie in 2018, sustine senatorul Florin Citu. Acesta prezinta, intr-o postare pe...

- Florin Citu a publicat, miercuri, un document din raportul de activitate al ANAF pe 2017 de unde reiese, potrivit senatorului, ca tinta suplimentara, anul trecut, pentru fiecare inspector ANAF,a fost de a aduce 3.3 milione lei in plus de la persoane juridice si 650.000 lei de la persoane fizice.…

- „Documentul este un raport anual al ANAF. La pagina 12 in acest document este dovada ca Liviu Dragnea și PSD, deși au tot dezmințit, au inceput o vanatoare organizata in cel mai mic detaliu, inspirata din regimul sovietic, a cetațenilor și companiilor private pentru a colecta mai mulți bani la buget”,…

- Biroul permanent al Camerei Deputatilor a amanat, marti, luarea unei decizii in privinta solicitarii PNL de convocare a premierului Viorica Dancila in plen, la "Ora prim-ministrului", pana cand liberalii vor veni cu o "tema precisa". "E amanata (solicitarea liberalilor - n.r.) pana cand grupul…

- Senatul PNL, Florin Cițu, ii solicita liderului PSD, Liviu Dragnea, ca in urmatoarea ședința a Camerei Deputaților sa puna pe ordinea de zi OUG 4/2017 și impreuna ca o respinga pentru a rezolva problema nebuloasei aparute in zona salarizarii. Citește și: BOMBA ZILEI - Consilierul lui Dancila,…

- Vicepresedintele PNL Florin Citu spune ca a aflat pe surse faptul ca Ministerul Finanțelor se pregatește sa ia al doilea cel mai mare imprumut din istoria țarii. Asta deși partenerii Romaniei se arata ingrijorați de criza prin care trece țara noastra. Vicepreședintele PNL Florin Cițu, intr-o postare…