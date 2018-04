Stiri pe aceeasi tema

- La masa de Paste, alaturi de ouale fierte, toata lumea pune si platouri cu legume. Cea mai populara este ceapa verde, scrie realitatea.net.Ouale fierte au numeroase beneficii pentru organism. Oul este foarte bogat in elemente nutritive, cu un continut extrem de bogat in proteine.

- Mai multi membri ai familiei care beneficiaza de sume acordate de catre autoritatile din Romania ca ajutor social ar putea presta, la solicitarea primarului, diverse activitati sau lucrari de interes local, iar orele lucrate de acestia s-ar putea cumula.

- Un cercetator a incercat sa creeze o statistica prin care sa prevada cel de-Al Treilea Razboi Mondial, care va zgudui lumea. Datele folosite sunt strans legate de cele doua Razboaie Mondiale. Ar fi frumos daca am putea anticipa viitorul. De-a lungul timpului au tot existat oameni, mai mult sau mai putin…

- Anul 2018 pentru agricultura, nu inseamna nimic bun fata de anul trecut. Poate fi cel mult ca in 2017, daca nu mai prost. Autotitatile decidente nici macar nu sunt interesate sa organizeze agricultura din Romania. “Impactul neasteptat al legii cu 51% produse romanesti in magazine este egal cu zero.

- Singuratatea doare intotdeauna, mai mult sau mai puțin. Cel mai recent studiu din Marea Britanie a evidențiat faptul ca singuratatea genereaza efectul pe care il au 20 de țigari fumate in aceeași zi.

- Nu exista persoana care sa nu iubeasca mamaliga! Ei bine, cum ar fi sa afli ca aceasta poate face adevarate minuni? Trebuie sa o consumi timp de trei saptamani si vei fi uimit de rezultate.