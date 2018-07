Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui comunicat de presa, cea mai mare pensie incasata de un civil si stabilita doar in baza contributiilor virate pe parcursul vietii sale profesionale la sistemul asigurarilor sociale depaseste 23.200 de lei brut in luna aprilie, au spus pentru oficialii Casei Nationale de Pensii Publice.

- Make-up artistul Dana Argeșan explica diferențele dintre tipurile de primer și cum faci alegerea corecta a acestui produs, in funcție de tipul tau de ten. Vezi clipul video și afla de la specialist despre cum sa folosești in avantajul tau acest produs popular! Vezi și: Umezirea burețeilor de machiaj…

- In aceasta dimineața au avut loc dezbateri electorale la Radio Moldova pentru alegerile locale noi pentru funcția de primar al municipiului Chișinau, turul II. Prezent la dezbateri a fost candidatul PSRM, Ion Ceban și directorul de programe al Asociatiei Promo-Lex, Pavel Postica.

- Daca te-ai apucat sa-ți vopsești parul, ai pașit intr-un teritoriu sensibil. Daca nu respecți anumite indicații, s-ar putea sa te trezești cu numeroase de probleme, iar de suferit va avea chiar podoaba capilara.

- PSD, PNL, ALDE, PMP plus presedintele Klaus Iohannis sunt de acord in unanimitate cand vine vorba fie de mariri salariale pentru politicieni, fie de subventii uriase pentru partide de la bugetul de stat. USR a votat totusi impotriva. Daca bani pentru aparatura moderna in spitale nu sunt, ei bine iata…

- Berea are un gust incredibil de bun, insa specialistii avertizeaza cu privire la efectele pe care le poate avea asupra colonului. De asemenea, consumul exagerat de alcool "iti ataca" si ficatul.

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, nu a exclus marti posibilitatea ca statul sa investeasca o parte din fondurile publice de pensii. „Orice stat, in mod normal, si de fapt statele dezvoltate, au si aceasta abordare, de a investi in si in afara tarii respective”, a spus Teodorovici, intrebat de…