- Intrebat vineri, 29 septembrie, la Hunedoara, despre cazurile de dare de mita și de corupție, premierul Marcel Ciolacu a facut un apel catre romani, sfatuind pe cei carora li se cer bani sa sune la 112 si sa mearga la procurori, relateaza agenția News.ro.„Eu nu dau nicio spaga”, a afirmat Ciolacu, cand…

- Ramona Olaru a obișnuit pe toata lumea cu glumele pe care le spune zilnic la Neatza cu Razvan și Dani. Și de aceasta data a adus doza de umor in platou și a reușit sa amuze pe toata lumea. Iata ce gluma a spus asistenta TV astazi!

- Un razboi brutal și crunt in Ucraina. Guverne rasturnate in Niger și Gabon. Ostilitate persistenta din cauza pandemiei Covid-19 și a distribuției inegale a vaccinurilor salvatoare de vieți.In timp ce zeci de lideri mondiali se aduna la New York pentru reuniunea anuala a Adunarii Generale a Organizației…

- De cateva zile, rețelele sociale au explodat cu videoclipuri in care doua tinere, dotate și echipate lejer, vorbesc despre braconaj, fond cinegetic și pescuit de placere. „Buna, sunt Ioana de la AGVPS. Deșeurile acvatice reprezinta o amenințare reala pentru pești și ecosisteme”. Așa incepe unul dintre…

- Anularea facilitatilor fiscale pentru IT sau constructii a incins spiritele, pentru ca este invocat principiul nediscriminarii, al conditiilor egale pentru toata lumea: Ar trebui aplicata aceasta regula peste tot si sa fie anulate Prima casa, IMM Invest sau alte interventii ale statului in economie?In…

- Buzoianca Oana Ristea, pasionata de tot ce inseamna natura și protecția mediului, este biolog și cercetator la Apele Romane. Are o bogata experiența in activitați pe teme ecologice, desfașurate, in special, cu copiii și adolescenții. Una dintre cele mai recente activitați de acest fel este cea pe care…

- Actorul american, nominalizat de trei ori la Oscar și ciștigator al Globului de Aur, Joaquin Phoenix, crede ca uneori dificultatea poate fi un fel de eliberare, iar in situații dificile o persoana devine mai implinita și ințelege clar ce iși dorește. El a recunoscut ca, personal, cu siguranța nu și-ar…