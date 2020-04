Dincolo de tratamentele administrate in prezent in toata lumea bolnavilor de coronavirus, un vaccin care sa ajute pe viitor la prevenirea acestei boli este probabil cel mai asteptat lucru. Doar ca este posibil sa nu il avem curand. Seful celui de-al doilea gigant farmaceutic al lumii sustine ca, cel mai probabil, un vaccin nu va fi gata inainte de sfarsitul anului 2021, deci inca cel putin un an si jumatate de acum incolo. "Mi-e teama ca scenariul cel mai plauzibil este ca nu vom avea un vaccin inainte de sfarsitul anului viitor", a spus miercuri Severin Schwan, CEO al elvetienilor de la Roche,…