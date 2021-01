Stiri pe aceeasi tema

- Deși nu a avut un an 2020 extrem de fast, Bianca Andreescu este una dintre vedetele tenisului mondial spre care privește toata lumea. Revenita dupa o serie de accidentari, canadianca cu origini romanești va incerca la Australian Open sa caștige al doilea turneu de mare șlem din cariera, scrie Gsp. Și…

- Bianca Andreescu (20 de ani, 8 WTA) a fost intrebata pe Instagram de un fan daca are o relație cu o alta fata. „Mai ai o iubita?”„Nu sunt lesbiana, sa clarificam asta” Bianca Andreescu, printre favorite la Australian Open Anul 2020 a fost unul nefast pentru Bianca Andreescu. A fost macinata de accidentari,…

- Ion Tiriac a spus ca viitorul este sumbru pentru tenisul romanesc, dupa ce Simona Halep (locul 2 WTA) se va retrage din activitate.Ion Țiriac a deplans pierderea Biancai Andreescu (20 de ani, locul 7 WTA), plecata in Canada, unde a facut cariera.”Bianca Andreescu s-a mutat de la Pitești in Canada și…

- Bianca Andreescu (20 de ani, 7 WTA) iși petrece sarbatorile de iarna la Dubai. Campioana de la US Open 2019 l-a vizitat pe celebrul bucatar Salt Bae. Bianca Andreescu pregatește startul noului sezon la Dubai. Sportiva din Canada, cu origini in Romania, și-a facut timp și pentru a vizita unul dintre…

- Bianca Andreescu se declara pregatita sa revina pe terenul de tenis dupa o pauza de peste un an de zile, dar pâna acolo sportiva care reprezinta Canada se relaxeaza de Craciun. Într-o postare pe Instagram care a adunat peste 53 de mii de like-uri, Bianca le arata fanilor sai unde-și…

- Karolina Pliskova, locul 6 WTA, a anunțat pe contul personal de Instagram numele antrenorului alaturi de care se va pregati în 2021. Sportiva din Cehia lucrase ultima data cu Dani Valverdu. Fosta lidera a ierarhiei WTA va fi pregatita Sascha Bajin. Pliskova a publicat o fotografie…

- Bianca Andreescu (nr. 7 WTA) a declarat ca este „perfect sanatoasa” și este pregatita sa revina in tenis, intenționand sa participe la Australian Open in 2021. Bianca Andreescu s-a bucurat anul trecut de un sezon de excepție, caștigand la US Open primul Grand Slam din cariera și turneul de la Indian…

- Bianca Andreescu a jucat ultima data un meci oficial la ediția de anul trecut a Turneului Campioanelor (octombrie), problemele de la genunchi obligând-o sa se opereze. Sportiva în vârsta de 20 de ani care reprezinta Canada a ratat complet sezonul din acest an (unul oricum redus din…