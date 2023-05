Stiri pe aceeasi tema

- Ștefan Tarnovanu (23 de ani) spune ca ironia venita din partea lui Gica Hagi (58 de ani) l-a motivat și mai tare inaintea derby-ului de titlu dintre Farul și FCSB. Farul - FCSB se joaca duminica, de la ora 21:00. Va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Orange Sport 1, Digi Sport 1 și Prima Sport 1. …

- Cristi Balaj (51 de ani), președintele de la CFR Cluj și fost arbitru FIFA, ii pune la punct pe Ovidiu Hațegan și Istvan Kovacs. Farul - FCSB are loc duminica, de la ora 21:00. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Orange Sport 1, Prima Sport 1 și Digi Sport 1 Hațegan și Kovacs nu se ințeleg,…

- Mihai Rotaru, finanțatorul Universitații Craiova, nu vrea ca Farul ca caștige cu FCSB, in meciul care i-ar putea aduce matematic titlul echipei lui Gica Hagi. Farul - FCSB are loc duminica, de la ora 21:00. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Orange Sport 1, Prima Sport 1 și Digi Sport 1…

- George Țucudean, fost campion cu FCSB in 2015, cosidera ca roș-albaștrii au ajuns conjunctural in lupta la titlu. Farul - FCSB are loc duminica, de la ora 21:00. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 1 Fostul atacant e de parere ca diferența intre…

- Dan Petrescu, antrenorul lui CFR Cluj, ii regreta pe jucatorii plecați in timpul sezonului de la campioana Romaniei. CFR Cluj - Universitatea Craiova, in etapa #7 din play-off, are loc duminica, de la ora 21:00. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport…

- Farul - CFR Cluj, meci contand pentru etapa a 5-a din play-off, este programat, sambata, 22 aprilie, de la ora 20:30, pe Stadionul Central din Ovidiu, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 1.

- Ioan Varga, finanțatorul celor de la CFR Cluj, ar fi promis prime in valoare de cate 2.000 de euro pentru o victorie in derby-ul cu FCSB. CFR Cluj - FCSB se joaca astazi, de la ora 21:00, liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Orange Sport 1, Digi Sport 1 și Prima Sport 1.Revista „Craiova Maxima, povestea…

- FCSB și Universitatea Craiova se intalnesc in derby-ul primei etape de play-off din SuperLiga. Duelul este unul foarte important in economia luptei pentru titlu, roș-albaștrii avand posibilitatea de a egala CFR Cluj și Farul in clasament. Partida este LiveBlog pe HotNews.ro și in direct pe Digi Sport…